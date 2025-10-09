Ισραήλ: Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν το Νόμπελ Ειρήνης να απονεμηθεί στον Τραμπ

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή των βραβείων Νόμπελ στη Νορβηγία ζητώντας να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Σήμερα γράφουμε με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη και με βαθιά αίσθηση ιστορικής ευθύνης, για να σας καλέσουμε να απονείμετε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ξεκινά η επιστολή και συνεχίζει τονίζοντας την επιμονή του Αμερικανού πρόεδρου «μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι 48 όμηροι στα σπίτια τους».

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί την υπογραφή της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία, όπως αναφέρουν οι συγγενείς, «φέρνει ξανά την ελπίδα σε περιοχές που γνώρισαν μόνο πόνο και απώλεια».

Στην επιστολή τους, οι οικογένειες εκφράζουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο Τραμπ για την αδιάκοπη προσπάθειά του στην απελευθέρωση των ομήρων και την προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι «κανένας άλλος ηγέτης δεν έχει συμβάλει τόσο αποφασιστικά στην ειρήνη τον τελευταίο χρόνο».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να μην αναπαυθεί έως ότου και οι 48 όμηροι επιστρέψουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Τον τελευταίο χρόνο, κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν έχει προσφέρει περισσότερα στην ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν αρκέστηκε να μιλήσει για ειρήνη — την έκανε πράξη», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

“Today, we write with hearts full of gratitude and a profound sense of momentous urgency, to urge you to award the Nobel Peace Prize to President Donald J. Trump.”



The Families of the Hostages wrote to the Norwegian Nobel Committee today, asking the committee to award President… pic.twitter.com/4wiZzuVjts — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 6, 2025

Οι συγγενείς υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μια «ιστορική ευκαιρία» να αναγνωριστεί ο ρόλος του Τραμπ ως μεσολαβητή και επισημαίνουν ότι «οι ενέργειές του δεν έφεραν μόνο αποτελέσματα, αλλά και ένα νέο πνεύμα ελπίδας και συμφιλίωσης» στην περιοχή.

Στο κλείσιμο της επιστολής, οι οικογένειες καταλήγουν ότι η συμβολή του Προέδρου Τραμπ «ξεπερνά τα όρια της πολιτικής» και αντικατοπτρίζει «μια βαθιά πίστη στη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης να υπερβεί το μίσος και να επιλέξει την ειρήνη».