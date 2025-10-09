Σάλος στην Αυστρία: Ο κροίσος της Porsche σκάβει τούνελ 500μ. για να συνδέσει τη βίλα του με το κέντρο του Σάλτσμπουργκ

Ο 82χρονος Wolfgang Porsche της διάσημης αυτοκινητοβιομηχανίας σχεδιάζει να κατασκευάσει μία ιδιωτική σήραγγα μήκους 500 μέτρων κάτω από την έπαυλή του στο Kapuzinerberg μέχρι το κέντρο του Σάλτσμπουργκ, παρά τις κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλεί η απόφασή του.

Η σήραγγα που θα ενώνει τη βίλα του Wolfgang Porsche με την πόλη του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ, θα κατασκευαστεί κάτω από το Kapuzinerberg, έναν δασώδη λόφο και ορόσημο της περιοχής στο αυστριακό έδαφος στα σύνορα με τη Βαυαρία στον γερμανικό νότο.

Όπως έγραψε το blick.chu, σκοπός του μεγιστάνα της περίφημης αυτοκινητοβιομηχανίας είναι η δημιουργία ενός ιδιωτικού υπόγειου γκαράζ για έως και δώδεκα αυτοκίνητα και η παροχή εύκολης πρόσβασης στη βίλα του 17ου αιώνα, το Paschinger Schlössl.

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε 10 εκατομμύρια ευρώ, με 40.000 ευρώ να καταβάλλονται στον δήμο για την άδεια χρήσης δημόσιας γης.

Ωστόσο, το φιλόδοξο έργο του 82χρονου Wolfgang Porsche αντιμετώπισε σημαντική δημόσια και πολιτική αντίδραση από το 2024, πυροδοτώντας έναν «ταξικό πόλεμο», λόγω του κόστους, της προνομιακής μεταχείρισης και του πιθανού αντίκτυπου σε μία προστατευόμενη περιοχή.

Οι επικριτές επισημαίνουν ότι το Kapuzinerberg είναι προστατευόμενη από την UNESCO φυσική περιοχή και δημοφιλές σημείο για περιπάτους, εκφράζοντας ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σήραγγας του Porsche.

Αν και ο πρώην δήμαρχος του Kapuzinerberg ενέκρινε τη συμφωνία με τον 82χρονο κροίσο, το σημερινό δημοτικό συμβούλιο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης επανεξετάζουν το έργο εν μέσω διαμαρτυριών και κατηγοριών για «μυστική συναλλαγή».

Η συμφωνία που έγινε από την προηγούμενη, συντηρητική, δημοτική αρχή, δεν αποκαλύφθηκε στους ψηφοφόρους, παρά μόνο μετά τις δημοτικές εκλογές.

