Συμφωνία Χαμάς - Ισραήλ ανακοίνωσε ο Τραμπ

Τη συμφωνία Χαμάς - Ισραήλ ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, ο Ν. Τραμπ κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για την πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων που παρουσίασε, και η οποία επιτρέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν υπογράψει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως πρώτο βήμα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη.

Όλα τα μέρη θα αντιμετωπιστούν δίκαια! Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το ιστορικό και άνευ προηγουμένου γεγονός. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social

