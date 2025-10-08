Έτοιμος να πάει στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ - «Πάνε πολύ καλά» οι διαπραγματευτές για τη Γάζα

Την πιθανότητα να ταξιδέψει στην Μέση Ανατολή την Κυριακή εάν οι συνομιλίες για την εκεχειρία στη Γάζα, ευοδοθούν, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς προχωρούν οι συνομιλίες στην Αίγυπτο για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Τα πάνε πολύ καλά. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, εξαιρετικούς διαπραγματευτές, και, δυστυχώς, είναι εξαιρετικοί διαπραγματευτές και από την άλλη πλευρά», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με την ομάδα του πριν φτάσει στην εκδήλωσή του.

«Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί, έχει καλές πιθανότητες να συμβεί. Μπορεί να πάω εκεί κάποια στιγμή προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή και θα δούμε, αλλά υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα οι διαπραγματεύσεις να προχωρούν πολύ καλά» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε ότι αν ταξιδέψει στην περιοχή, θα αναχωρήσει είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή, ωστόσο δεν ανέφερε ποια χώρα ενδέχεται θα επισκεφθεί.

Οι διαπραγματευτές συναντώνται στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα και τον τερματισμό των μαχών στην πολιορκημένη λωρίδα.

«Πολύ κοντά» η συμφωνία

Νωρίτερα, πηγές που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου ανέφεραν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ακόμα και εντός των επόμενων 48 ωρών.

Συγκεκριμένα, δύο ισραηλινές πηγές δήλωσαν στο CNNi ότι μια συμφωνία ήταν «πολύ κοντά», και η σχετική ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει εντός των επόμενων 24 ωρών.

Μια τρίτη πηγή δήλωσε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των επόμενων 48 ωρών, με την απελευθέρωση των ομήρων πιθανότατα να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Εξάλλου, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, λέγοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός «ημέρων».

Σε θετική κατεύθυνση οι συνομιλίες

Σε μια περαιτέρω ένδειξη ότι οι συνομιλίες κινούνται προς θετική κατεύθυνση, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για ένα προκαταρκτικό σχέδιο του ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο για ψήφιση εάν επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, υπάρχει ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ για την αμφισβήτηση των απελευθερώσεων. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στις απελευθερώσεις μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο περιγράφει το CNNi.

Ισραήλ: Μπορεί να μην βρεθούν όλοι οι νεκροί όμηροι

Την ίδια ώρα, τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNNi ότι η Χαμάς ενδέχεται να μην είναι σε θέση να βρει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων στη Γάζα και ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζει αυτό το ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με μια πηγή, ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ επτά και εννέα, ενώ άλλη πηγή κάνει λόγο για 10 -15.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται σε πληροφορίες από το Ισραήλ, καθώς και σε μηνύματα της Χαμάς με τους μεσολαβητές στις επαναλαμβανόμενες διαπραγματεύσεις.

Υπάρχουν 20 όμηροι που εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί, με σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας δύο εξ αυτών.

Η Μπάρμπαρα Λιφ, βοηθός υπουργός Εξωτερικών για τις Υποθέσεις Μέσης Ανατολής επί της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, δήλωσε στο CNNi ότι η ανάκτηση των σορών ορισμένων από τους νεκρούς ομήρους θα μπορούσε να είναι δύσκολη. «Είναι πολύ πιο πιθανό να μπορέσουν να ανακτήσουν όλους τους ζωντανούς ομήρους», πρόσθεσε.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η Χαμάς θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητά της να επιστρέψει όλους τους νεκρούς ομήρους για να επιτύχει την εφαρμογή οποιωνδήποτε συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός και να επιμείνει ότι δεν θα επιστρέψει όλους τους εναπομείναντες ομήρους μέχρι το Ισραήλ να συμφωνήσει σε πλήρη στρατιωτική αποχώρηση από τη Γάζα.

Μια άλλη ισραηλινή πηγή επίσης, εξέφρασε την ανησυχία ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την αβεβαιότητα ως πρόσχημα για να εκτροχιάσει τις συνομιλίες. Όπως έλεγαν, ο Νετανιάχου είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει το ζήτημα ως μοχλό πίεσης για τις τελικές λεπτομέρειες μιας συμφωνίας, αντί να τορπιλίσει ολόκληρο το πλαίσιο της πρότασης των 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: cnn.gr