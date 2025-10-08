Γαλλία: Μπορούμε να έχουμε νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες λέει ο Λεκορνί

Την πεποίθηση πως μέσα στις επόμενες 48 ώρες η Γαλλία μπορεί να έχει έναν νέο πρωθυπουργό και άρα λύση στο πολιτικό αδιέξοδο, εξέφρασε ο υπό παραίτηση πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση αμέσως μετά την συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Λεκορνί δήλωσε: «Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης (σ.σ της Εθνοσυνέλευσης) υποχωρούν και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση του επιτρέπει να διορίσει πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών».

Ο Λεκορνί τόνισε πως η δική του αποστολή έφτασε στο τέλος της, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται για τη θέση. Αναφερόμενος στη διορία που του είχε δώσει ο Μακρόν τη Δευτέρα, για ύστατες διαπραγματεύσεις δύο ημερών, δήλωσε: «Αποδέχτηκα την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος και απόψε θεωρώ την αποστολή μου ολοκληρωμένη», πρόσθεσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Για τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, εφόσον προκύψει επόμενη κυβέρνηση υπό την παρούσα σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, αυτή πρέπει να είναι «εντελώς αποσυνδεδεμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες», δηλαδή τον σχεδιασμό των κομμάτων ενόψει της προεδρικής εκλογής την άνοιξη του 2027.

«Η ομάδα που θα αναλάβει την ευθύνη στο μέλλον, όποια κι αν είναι αυτή, πρέπει να είναι μια ομάδα εντελώς αποσυνδεδεμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027», δήλωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός στο France 2.

«Η κατάσταση είναι ήδη αρκετά δύσκολη», πρόσθεσε. «Χρειαζόμαστε μια ομάδα που τελικά θα αποφασίσει να σηκώσει τα μανίκια της και να λύσει τα προβλήματα της χώρας μέχρι τις προεδρικές εκλογές».

🔴🗣 "Ce soir, je considère que ma mission est terminée. Une majorité absolue à l'Assemblée nationale refuse une nouvelle dissolution. Je pense que la situation permet de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures" déclare Sébastien Lecornu. #JT20h pic.twitter.com/dFK5nuZSot — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 8, 2025

Πηγή: iefimerida.gr