Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος που δέχθηκε 13 μαχαιριές - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της (vid)

Σοκ προκαλεί στη Γερμανία η επίθεση με μαχαίρι εναντίον της δημάρχου-εκλεγείσας του Χερντέκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πολλαπλά τραύματα που υπέστη στο σπίτι της.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ, που είχε εκλεγεί δήμαρχος στις 28 Σεπτεμβρίου και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου, εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο σπίτι της στο Χερντέκε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε 13 μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα και στην πλάτη, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μπόχουμ, όπου δίνει μάχη για τη ζωή της.

Οι γιατροί αναφέρουν ότι η Ίρις Στάλτσερ παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, έχοντας υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τη ζωή της.

Η δήμαρχος εντοπίστηκε από τον γιο της, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Αρχικά, ο γιος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση «από αρκετούς άνδρες» στον δρόμο. Ωστόσο, η αστυνομία δεν βρήκε στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την ιστορία

Στον χώρο δεν βρέθηκαν ούτε ίχνη παραβίασης, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ο δράστης να ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της.

Οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση τα δύο θετά παιδιά της Στάλτσερ, ηλικίας 15 και 17 ετών, τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού. Αν και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά όλα τα πιθανά κίνητρα, μεταξύ των οποίων και προσωπικές ή οικογενειακές διαφορές.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα WDR και τον ιστότοπο Focus Online, οι υποψίες αρχικά έπεσαν στον 15χρονο γιο, ο οποίος μεταφέρθηκε με χειροπέδες για να αποφευχθεί η απώλεια αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων όπως μεταφέρει η Bild, πριν από την κλήση έκτακτης βοήθειας ακούστηκε έντονος καβγάς ανάμεσα στη Στάλτσερ και τον γιο της.

Αργότερα, οι έρευνες και οι ανακρίσεις κατέληξαν στην 17χρονη υιοθετημένη κόρη, η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως ο κύριος δράστης της επίθεσης.

Παράλληλα, γίνεται αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν της οικογένειας, καθώς η 17χρονη κόρη φέρεται να είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με μαχαίρι σε σχολείο πριν από έναν χρόνο. Το στοιχείο αυτό, αν και δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, εξετάζεται ως πιθανό κομμάτι του παζλ της υπόθεσης.

Το Der Spiegel αποκάλυψε επίσης ότι ένα βίαιο περιστατικό είχε ήδη συμβεί στο σπίτι της Στάλζερ το περασμένο καλοκαίρι: η ίδια έφηβη φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι, αν και χωρίς σοβαρές συνέπειες. Η επίθεση καταγράφηκε ως περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας και οδήγησε σε επέμβαση της αστυνομίας.

🚨 UPDATE: Iris Stalzer Stabbing Case – New Details from Herdecke



Following our last post on the 17-year-old adopted daughter's possible role (and the family's earlier knife incident), here's the latest from police and witnesses. This points to a family conflict, not outsiders.… https://t.co/gX1ssU88cL pic.twitter.com/jInUne98C4 — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) October 7, 2025

Πηγές της γερμανικής αστυνομίας ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού κινήτρου. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις ομοσπονδιακές αρχές λόγω της ιδιότητας της Στάλτσερ ως εκλεγμένης τοπικής αξιωματούχου.

Η αστυνομία πραγματοποιεί εξονυχιστικές έρευνες στην κατοικία της δημάρχου, εξετάζοντας DNA, ψηφιακά ίχνη και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Οι αρχές δεν αποκλείουν καμία εκδοχή — από οικογενειακή σύγκρουση έως προσχεδιασμένη επίθεση.

Πολιτικές αντιδράσεις

Το Χερντέκε έχει βυθιστεί στη σιωπή, με τους κατοίκους να αφήνουν λουλούδια και μηνύματα έξω από το δημαρχείο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης σε όλη τη Γερμανία, ενώ τα ΜΜΕ παρακολουθούν στενά την πορεία των ερευνών.

Η Ίρις Στάλτσερ, δικηγόρος εργατικών διαφορών και μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), κέρδισε τις δημοτικές εκλογές στο Χέρντεκε στα τέλη Σεπτεμβρίου με 52,2% των ψήφων έναντι του συντηρητικού υποψηφίου Φάμπιαν Χάας (CDU). Επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, καταδίκασε την επίθεση ως «απάνθρωπη και θλιβερή πράξη», εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στην οικογένεια της Στάλτσερ και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας, είτε προέρχεται από πολιτικά είτε από προσωπικά κίνητρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, τοπικοί αξιωματούχοι της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δήλωσαν σσυγκλονισμένοι, ενώ οι δημοτικές ενώσεις της Γερμανίας ζήτησαν αυξημένα μέτρα προστασίας για τους αιρετούς μετά από σειρά απειλών και επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη βία εναντίον πολιτικών και δημοσίων λειτουργών. Μόνο το 2024, σχεδόν 6 στους 10 αιρετούς δήλωσαν ότι έχουν δεχθεί απειλές ή επιθέσεις, σύμφωνα με έρευνες των δημοτικών ενώσεων.

Η υπόθεση της Στάλτσερ αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την προστασία των τοπικών αρχών και τη ρητορική μίσους που, όπως εκτιμάται, ενισχύει την κοινωνική πόλωση στη χώρα.

Πηγή: protothema.gr