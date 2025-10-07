Ρωσία: Ουκρανικό drone προσπάθησε να χτυπήσει τον πυρηνικό σταθμό του Βορονέζ

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει και παλαιότερα το Κίεβο για επιθέσεις σε πυρηνικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις.

Συναγερμός χτύπησε σήμερα (07.10.2025) στη Ρωσία, καθώς ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) προσπάθησε να χτυπήσει τον πυρηνικό σταθμό του Βορονέζ.

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosenergoatom ανακοίνωσε πως ένα ουκρανικό drone καταρρίφθηκε από τις δυνάμεις αεροπορικής άμυνας και στην συνέχεια εξερράγη αφού συνετρίβη σε ένα πύργο ψύξης του πυρηνικού σταθμού της περιφέρειας Βορονέζ στη νότια Ρωσία.

«Δεν υπήρξαν ζημιές ούτε τραυματισμοί. Ωστόσο η έκρηξη άφησε ένα μαύρο σημάδι στον πύργο ψύξης. Η ασφαλής λειτουργία του πυρηνικού σταθμού έχει διασφαλισθεί» αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιχείρησης, στην οποία προστίθεται ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά και αμετάβλητα.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία για το περιστατικό, το οποίο η Rosenergoatom χαρακτήρισε «μία ακόμη πράξη επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ενάντια στους πυρηνικούς σταθμούς της Ρωσίας».

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει και παλαιότερα το Κίεβο για επιθέσεις στους πυρηνικούς σταθμούς στις περιοχές Κούρσκ και Σμολένσκ της ανατολικής Ρωσίας. Η Ουκρανία, από την πλευρά της έχει κατηγορήσει την Ρωσία, ότι δημιουργεί σκόπιμα προβλήματα και κινδύνους στους πυρηνικούς σταθμούς στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Πηγή: newsit.gr