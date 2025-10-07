Επίθεση με μαχαίρι σε δήμαρχο στη Γερμανία – Κινδυνεύει η ζωή της

Επίθεση με μαχαίρι κατά της νέας δημάρχου του Herdecke, στην Γερμανία, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, εκδηλώθηκε την Τρίτη. Η Iris Stalzer 57 ετών βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της. Την βρήκαν τα παιδιά της τα οποία ενημέρωσαν τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δήμαρχος δέχτηκε επίθεση έξω από το σπίτι της και υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στομάχι και στην πλάτη. Ο υιοθετημένος γιος της, 15 ετών και η κόρη της 17 ετών ήταν στο σπίτι. Τα παιδιά κάλεσαν την υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε και φέρεται να προσήγαγε, σε πρώτη φάση τον 15χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είπε στην αστυνομία ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από αρκετούς άνδρες στο δρόμο. Οι γιατροί της εντατικής θεραπείας αγωνίζονται αυτή τη στιγμή για τη ζωή της πολιτικού του SPD.

H αστυνομία σήμανε συναγερμό και αναζητεί τους δράστες. Η έρευνα αναμένεται να αναληφθεί σύντομα από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν το έγκλημα έχει πολιτικά κίνητρα.

