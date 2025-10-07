Επίθεση με μαχαίρι σε δήμαρχο στη Γερμανία – Κινδυνεύει η ζωή της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δήμαρχος δέχτηκε επίθεση έξω από το σπίτι της και υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στομάχι και στην πλάτη. Ο υιοθετημένος γιος της, 15 ετών και η κόρη της 17 ετών ήταν στο σπίτι. Τα παιδιά κάλεσαν την υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης.
Η αστυνομία ανταποκρίθηκε και φέρεται να προσήγαγε, σε πρώτη φάση τον 15χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είπε στην αστυνομία ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από αρκετούς άνδρες στο δρόμο. Οι γιατροί της εντατικής θεραπείας αγωνίζονται αυτή τη στιγμή για τη ζωή της πολιτικού του SPD.
H αστυνομία σήμανε συναγερμό και αναζητεί τους δράστες. Η έρευνα αναμένεται να αναληφθεί σύντομα από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν το έγκλημα έχει πολιτικά κίνητρα.
Πηγή: enikos.gr