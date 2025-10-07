Τραμπ: Απειλεί να στείλει στρατό στο Πόρτλαντ με νόμο του 1800 περί εξέγερσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Δευτέρα ότι θα μπορούσε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να στείλει τον στρατό σε αμερικανικές πόλεις, αφού διέταξε την ανάπτυξη στοιχείων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο (βόρεια) και στο Πόρτλαντ (βορειοδυτικά), παρά την εναντίωση τοπικών αιρετών και αψηφώντας αποφάσεις της δικαιοσύνης.

«Για κάποιον λόγο τον έχουμε τον ‘Νόμο περί Ανταρσίας’ (σ.σ.: νομοθέτημα του 1807 το οποίο επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ να κινητοποιεί ορισμένα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων για να δράσουν στο εσωτερικό σε εξαιρετικές περιστάσεις). Αν πρέπει να το κάνω, θα το κάνω. Αν σκοτώνεται κόσμος και τα δικαστήρια μας εμποδίζουν ή κυβερνήτες ή δήμαρχοι μας εμποδίζουν, σίγουρα θα το κάνω», πέταξε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο της προεδρίας.

«Δεν υπάρχει καμία εξέγερση» - Εισαγγελέας απειλεί με μπλόκο

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ιλινόι, Κουάμε Ραούλ, δεσμεύτηκε να προσφύγει στα δικαστήρια εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης για να αναπτύξει στρατεύματα σε αμερικανικές πόλεις — μια ιδέα που ο πρόεδρος ανέφερε το απόγευμα της Δευτέρας.

«Δεν υπάρχει καμία εξέγερση», δήλωσε ο Ραούλ στη δημοσιογράφο του CNN, Έριν Μπέρνετ. «Υπάρχουν ειρηνικές διαδηλώσεις».

Οι μόνες προκλητικές ενέργειες στο Σικάγο, είπε, «έχουν προέλθει από την ICE και τους πράκτορες της Συνοριοφυλακής, οι οποίοι έχουν ρίξει σφαίρες πιπεριού και δακρυγόνα σε νομοταγείς διαδηλωτές, σε δημοσιογράφους, και ακόμη και σε αστυνομικούς του Σικάγο που αναγκάστηκαν να σκουπίζουν το σπρέι πιπεριού από τα μάτια τους».

Πηγή: Ethnos.gr