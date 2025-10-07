Ο Diddy ζητά μεταφορά σε φυλακή με πρόγραμμα απεξάρτησης – Αίτημα για χάρη στον Τραμπ

Οι δικηγόροι του Sean “Diddy” Combs ζήτησαν τη Δευτέρα από τον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν να προτείνει τη μεταφορά του γνωστού μουσικού παραγωγού στη χαμηλής ασφάλειας ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, προκειμένου να συμμετάσχει σε πρόγραμμα θεραπείας κατά των ναρκωτικών.

Οι δικηγόροι στην επιστολή της, υποστήριξαν ότι η συγκεκριμένη φυλακή θα επιτρέψει στον πελάτη της να αντιμετωπίσει τα ζητήματα εξάρτησης, να ενισχύσει την επαφή με την οικογένειά του και να επικεντρωθεί στην αποκατάστασή του.

Ο 54χρονος μουσικός έχει καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες κάθειρξη, μετά την καταδίκη του βάσει του ομοσπονδιακού νόμου Mann, που απαγορεύει τη μεταφορά ανθρώπων μεταξύ πολιτειών για σεξουαλικά αδικήματα. Η υπόθεση περιλάμβανε σοκαριστικές καταθέσεις για βία, ναρκωτικά και λεγόμενα “freak-offs”, αποκαλύπτοντας μια σκοτεινή πλευρά της ζωής ενός από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας.

Η καταδίκη του ήρθε μετά από μερική αθώωση για σοβαρότερες κατηγορίες όπως σωματεμπορία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που θα μπορούσαν να του επιφέρουν ισόβια. Έκτοτε κρατείται στο ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν, με τον χρόνο προφυλάκισής του να υπολογίζεται στη συνολική ποινή — πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να αποφυλακιστεί σε περίπου τρία χρόνια.

Σύμφωνα με επιστολή που έστειλε ο ίδιος στον δικαστή λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής, έχει βιώσει μια «πνευματική αναγέννηση», δηλώνοντας αποφασισμένος να παραμείνει καθαρός, ειρηνικός και χωρίς βία:« Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι πιο δυνατός, σοφότερος, καθαρός και νηφάλιος», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Combs τού ζήτησε προεδρική χάρη. Ο Τραμπ, αναφερόμενος σε αυτόν ως “Puff Daddy”, δεν αποκάλυψε αν σκοπεύει να την παραχωρήσει.

Η φυλακή FCI Fort Dix, όπου ζητείται να μεταφερθεί ο Combs, είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδιακή φυλακή στις ΗΠΑ κατά πληθυσμό, με περίπου 3.900 κρατούμενους. Περιλαμβάνει και πρόγραμμα διαμονής για απεξάρτηση από ναρκωτικά, ενώ βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τη Νέα Υόρκη, όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο καλλιτέχνης.

Στο παρελθόν, το Fort Dix έχει φιλοξενήσει διαβόητους κρατουμένους όπως τον «Pharma Bro» Μάρτιν Σκρέλι, ενώ η φήμη της φυλακής έχει στιγματιστεί από βίαια περιστατικά και υποθέσεις διαφθοράς — μεταξύ αυτών, υποθέσεις λαθρεμπορίου με drones και ξυλοδαρμούς κρατουμένων.

Η τελική απόφαση για τον τόπο έκτισης της ποινής θα ληφθεί από τη Γραμματεία Ομοσπονδιακών Φυλακών, η οποία εξετάζει παραμέτρους όπως η φύση του εγκλήματος, το επίπεδο ασφάλειας και οι ανάγκες του κρατουμένου.

