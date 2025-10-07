Σίδνεϊ: Ομογενής o δράστης που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ πυροβολώντας αδιακρίτως επί δύο ώρες

Για 25 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατηγορείται ο Αρτέμιος Μίντζας, 60 ετών, για τη φερόμενη ένοπλη επίθεση στο Croydon Park, στα δυτικά του Σίδνεϊ, το βράδυ της Κυριακής (07/10).

Το ήσυχο αυτό προάστιο παρέμεινε αποκλεισμένο για πάνω από δύο ώρες, λόγω της επιχείρησης, την οποία η αστυνομία χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Ο Μίντζας φέρεται να πυροβόλησε έως και 50 φορές εναντίον τυχαίων πολιτών στα δυτικά του Σίδνεϊ, τραυματίζοντας πολλά άτομα.

Από τις 7:45 μ.μ. περίπου το βράδυ της Κυριακής, το Croydon Park αποκλείστηκε από την αστυνομία, μετά από αναφορές για ένοπλο στην οδό Georges River.

Σύμφωνα με το ABC, για δύο περίπου ώρες, οι αστυνομικοί αντάλλαξαν πυρά με τον φερόμενο ως δράστη, ενώ πολίτες έτρεχαν να σωθούν, καθώς ο Μίντζας πυροβολούσε «αδιακρίτως» από ένα παράθυρο, στον επάνω όροφο τοπικής επιχείρησης. Οι σφαίρες χτύπησαν 13 οχήματα και μια κοντινή στάση λεωφορείων, σύμφωνα με την αστυνομία.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο παρείχαν ιατρική βοήθεια σε 16 άτομα τα οποία έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ δύο χρειάστηκαν νοσηλεία. Ένας 50χρονος, ο οποίος πυροβολήθηκε στον λαιμό και το στήθος, υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο Μίντζας συνελήφθη περίπου στις 9:30 μ.μ., μετά από επέμβαση ειδικής μονάδας της αστυνομίας, η οποία κατέσχεσε κι ένα πυροβόλο που βρέθηκε στο σημείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φρουρούμενος, καθώς έφερε τραύματα στο μάτι, λόγω σπασμένων γυαλιών και αξιολογήθηκε η σωματική και ψυχική του υγεία.

Γύρω στις 12:30 μ.μ., ο Μίντζας επέστρεψε υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα του Μπέργουντ, όπου αργά το βράδυ της Δευτέρας τού απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 25 αδικήματα.

Αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες για πυροβολισμό με πρόθεση ανθρωποκτονίας, καθώς και κατηγορίες που αφορούν κατοχή γεμισμένου πυροβόλου όπλου, πυροβολισμό σε ή κοντά σε δημόσιο χώρο και χρήση πυροβόλου με πρόθεση αντίστασης στη σύλληψη, μεταξύ άλλων.

Κρατείται χωρίς εγγύηση και αναμένεται πλέον να εμφανιστεί ενώπιον του Τοπικού Δικαστηρίου του Μπέργουντ την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Ο Μίντζας φέρεται να εργάζεται για τη Sydney Trains, ενώ σε προηγούμενη ενημέρωση, ο Αναπληρωτής Επιθεωρητής Stephen Parry δήλωσε ότι δεν έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικά δίκτυα.

«Είναι ένας 60χρονος πατέρας με πολύ λίγες καταγεγραμμένες αλληλεπιδράσεις [με την αστυνομία] τα τελευταία 20 χρόνια» είπε, προσθέτοντας πως δεν υπήρξε επίσης καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής υγείας.

Οι έρευνες για τα κίνητρά του βρίσκονται σε εξέλιξη.

