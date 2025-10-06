Μήπως είσαι κι εσύ μέσα; Αυτοί είναι οι 3 μήνες που γεννιούνται τα πιο έξυπνα παιδιά σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ αποκαλύπτει ότι τα παιδιά που γεννιούνται τους τελευταίους μήνες του έτους -Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο- ενδέχεται να αναπτύξουν μεγαλύτερες γνωστικές ικανότητες μακροπρόθεσμα.

Και ενώ κανένα άστρο ή γενετική προδιάθεση δεν παίζει ρόλο, το κλειδί βρίσκεται στο σχολικό περιβάλλον και στην πρόκληση του να είσαι το μικρότερο παιδί της τάξης, σύμφωνα με το diaridegirona.cat.

Στα περισσότερα σχολεία, τα παιδιά που γεννιούνται στα τέλη του έτους βρίσκονται στην ίδια τάξη με συνομηλίκους σχεδόν ένα χρόνο μεγαλύτερους. Αυτή η διαφορά ηλικίας μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά στην παιδική ηλικία σημαίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για να ακολουθήσουν τον ρυθμό της τάξης. Το αποτέλεσμα; Εντατική εξάσκηση του εγκεφάλου, βελτίωση της δημιουργικότητας, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και της συγκέντρωσης.

Η ανάπτυξη ενός παιδιού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

Η επίδραση επεκτείνεται και στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Τα παιδιά που πρέπει να «προσαρμοστούν» σε μεγαλύτερους συνομηλίκους αναπτύσσουν ταχύτερα συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση και δεξιότητες επικοινωνίας. Η συνεχής αντιμετώπιση προκλήσεων καλλιεργεί ανθεκτικότητα, ωριμότητα και αυτοπεποίθηση -δεξιότητες καθοριστικές για την επιτυχία στην ενήλικη ζωή.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι ο μήνας γέννησης δεν καθορίζει τη νοημοσύνη από μόνος του. Η ανάπτυξη ενός παιδιού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, η διατροφή και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτή η μελέτη υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι το πρώιμο περιβάλλον και οι προκλήσεις για την ανάπτυξη των παιδιών.

Πηγή: iefimerida.gr