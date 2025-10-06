Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς: Ο Τραμπ πιέζει για γρήγορη συμφωνία αλλιώς «θα έρθει αιματοχυσία»

Η Χαμάς εξέφρασε τη βούλησή της να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος που μαίνεται για δυο χρόνια στη Λωρίδα της Γάζας και να υπάρξει «άμεση» ανταλλαγή ομήρων με αιχμαλώτους με το Ισραήλ, πριν από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα στην Αίγυπτο ανάμεσα στα δυο εμπόλεμα μέρη.

Σχεδόν μια εβδομάδα αφού παρουσιάστηκε σχέδιο για να αποκατασταθεί η ειρήνη στο παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει ο στρατός του Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε εκ νέου χθες πίεση στους διαπραγματευτές.

Τους κάλεσε να «προχωρήσουν γρήγορα» στις συνομιλίες, που προβλέπεται να διεξαχθούν στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ, στο Σινά (ανατολικά), παραμονή της δεύτερης επετείου της εφόδου εκείνης.

«Μου λένε ότι η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ευελπιστώντας πως έτσι θα εξασφαλιστεί η οριστικοποίηση συμφωνίας. Έκανε λόγο για «πολύ θετικές συνομιλίες το σαββατοκύριακο με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (αραβικές, μουσουλμανικές κι όλες τις υπόλοιπες) για να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα και, πάνω απ’ όλα, να υπάρξει η πολυπόθητη ειρήνη στη Μέση Ανατολή». Αν δεν κλειστεί συμφωνία, διεμήνυσε ωστόσο ταυτόχρονα μέσω Truth Social, θα ακολουθήσει «μαζική αιματοχυσία», κάτι που «δεν θέλει να δει κανένας», πληκτρολογώντας και τις δυο προτάσεις αυτές με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

Το αμερικανικό σχέδιο που αποτελεί βάση της διαπραγμάτευσης προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Στην απάντησή της, η Χαμάς δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας κι επιμένοντας στην ανάγκη να υπάρξει «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Το σχέδιο πάντως αποκλείει κάθε ρόλο της Χαμάς «στη διακυβέρνηση της Γάζας» και προβλέπει να εξοριστούν οι μαχητές της.

«Γραμμή απόσυρσης»

«Η Χαμάς θέλει να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος και να αρχίσει αμέσως ανταλλαγή αιχμαλώτων», ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατούμενων, δήλωσε στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο AFP υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε χθες Κυριακή το βράδυ στην Αίγυπτο, , ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, επικεφαλής αντιπροσωπείας του η οποία πρόκειται να διεξαγάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Οι συναντήσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα συμμετάσχει ο Χαλίλ αλ Χάγια αφότου το Ισραήλ τον έβαλε στο στόχαστρο, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ θα αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο κ. Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα λέει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%.

Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε προχθές Σάββατο ότι το Ισραήλ δέχτηκε μια πρώτη «γραμμή απόσυρσης» 1,5 ως 3,5 χιλιομέτρων από το εσωτερικό του παλαιστινιακού θυλάκου. Αν την αποδεχτεί και η Χαμάς «θα τεθεί αμέσως σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός».

«Να τερματίσει τις επιχειρήσεις»

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων «θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», διεμήνυσε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Χθες ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς του στη Γάζα, με την πολιτική προστασία να κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς.

Η Χαμάς τόνισε στους μεσολαβητές την «ανάγκη το Ισραήλ να τερματίσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας, να τερματίσει όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες, αναγνώρισης και υπέρπτησης drones, και να αποσυρθεί από το εσωτερικό της πόλης της Γάζας» ενώ παράλληλα το κίνημα «και οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους».

Σε περίπτωση συμφωνίας οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί αναμένεται να «σταματήσουν», σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: Ethnos.gr