ΗΠΑ: Οδυνηρές συνέπειες από τη δημοσιονομική παράλυση – Ξεκινούν απολύσεις στον δημόσιο τομέα

Οι συνέπειες της δημοσιονομικής παράλυσης στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να γίνονται ολοένα και πιο επώδυνες, προειδοποίησαν την Κυριακή ηγετικά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τις πρώτες απολύσεις στον ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα.

Η απειλή μαζικών απολύσεων είχε τεθεί στο τραπέζι από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ήδη από την Τετάρτη, όταν ξεκίνησε η δημοσιονομική παράλυση, την ευθύνη για την οποία αποδίδουν εκατέρωθεν η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία και η δημοκρατική μειοψηφία στο Κογκρέσο.

Το shutdown, η αναστολή λειτουργίας τομέων του κράτους, που εισέρχεται σήμερα στη δεύτερη εβδομάδα του, δεν υπάρχει ουδεμία ένδειξη πως οδεύει να τερματιστεί κι ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε εκ νέου χθες Κυριακή τους δημοκρατικούς.

Μαζικές απολύσεις, τελεσίδικες και όχι από τεχνική άποψη, «βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Για όλο αυτό φταίνε οι δημοκρατικοί. Οι δημοκρατικοί προκαλούν την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας», υποστήριξε ο αρχηγός του κράτους, προτού αλλάξει απότομα θέμα, εγκαινιάζοντας νέα γκαλερί προεδρικών πορτρέτων με χρυσές κορνίζες.

Δεν έχει γίνει καμιά συζήτηση ανάμεσα στους ηγέτες του Κογκρέσου μετά την άκαρπη συνάντησή τους την περασμένη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των δημοκρατικών. Η παράταξη αρνείται να υποχωρήσει στο κρίσιμο ζήτημα των επιδοτήσεων της ασφάλισης υγείας.

«Αν ο πρόεδρος κρίνει πως οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούν απολύτως πουθενά, τότε θα αρχίσουν απολύσεις», απείλησε χθες ο Κέβιν Χάσετ, βασικός σύμβουλος του κ. Τραμπ για οικονομικά ζητήματα, ερωτηθείς σχετικά από το CNN.

Πάντως «διατηρούμε ελπίδες πως θα υπάρξει νέο ξεκίνημα στην αρχή της εβδομάδας, πως θα μπορέσουμε να πείσουμε τους δημοκρατικούς πως είναι κοινή λογική να αποφύγουμε τέτοιες απολύσεις», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, ο Τζον Θουν, αναγνώρισε πως τα δυο στρατόπεδα παραμένουν σε «αδιέξοδο» και άφησε να εννοηθεί πως περισσότεροι Αμερικανοί εργαζόμενοι θα πληρώσουν το κόστος.

«Θα γίνει δυσάρεστο», είπε με νόημα στο Fox News, επιβεβαιώνοντας πως συνεχίζονται οι συνομιλίες στους διαδρόμους για τις επιδοτήσεις του «Obamacare», του προγράμματος ασφάλισης υγείας για τις λαϊκές τάξεις.

Πόσο θα μπορούσε να παραταθεί η δημοσιονομική παράλυση, φαινόμενο που είχε να ζήσει η χώρα επτά χρόνια; «Όσο θέλουν οι δημοκρατικοί», κατά τον Τζον Θουν.

Πηγή: ertnews.gr