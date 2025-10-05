Δολοφόνησαν τον «Bobby the Greek»: Βίντεο ντοκουμέντο από το «καρτέρι θανάτου» στον Έλληνα μαφιόζο

Νεκρός έπεσε σε μαφιόζικο χτύπημα στο Κεμπέκ του Καναδά, Έλληνας αρχηγός συμμορίας οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως αναφέρει το cbsnews.com, ο Χαράλαμπος Θεολόγου γνωστός και ως «Bobby the Greek» δολοφονήθηκε και δύο ακόμα τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από προμελετημένη αιματηρή επίθεση σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στο Λαβάλ του Κεμπέκ.

Οι δύο τραυματίες ήταν μέλη της συμμορίας των «Chomedey Greeks».

«Το "Ράδιο Καναδάς" αναφέρει πως αυτή η συμμορία είναι γνωστή ως "οι Έλληνες του Σόμεντεϊ", το οποίο είναι μία περιοχή στο Λαβάλ. Είναι γνωστοί για εκβιασμούς. Ο Μπόμπι ο Έλληνας, ο άντρας που δολοφονήθηκε εδώ σήμερα το πρωί, ήταν ο αρχηγός αυτής της συμμορίας. Οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά», μεταδίδει το CBC.

Δείτε βίντεο από το σημείο της δολοφονικής επίθεσης:

#Quebec #OrganizedCrime #Moment #CBCNews ♬ original sound - CBC News @cbcnews A man with ties to organized crime was killed and two others were seriously injured in a daylight shooting at a Starbucks in a busy strip mall in Laval, Que., which authorities said appeared to be a planned hit. Radio-Canada sources have confirmed the victim was Charalambos Theologou, also known as Bobby the Greek. The two people injured in the shooting were members of his gang, the Chomedey Greeks. #Laval

Πηγή: newsbomb.gr