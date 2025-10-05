Ισραήλ: Αποσύρει την αρχική γραμμή δυνάμεων του από τη Γάζα μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε και έναν χάρτη με τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις που επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (04/10) ότι το Ισραήλ συμφώνησε με την «αρχική γραμμή αποχώρησης» των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο χάρτης των ισραηλινών δυνάμεων

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδεύοντας το μήνυμα με έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει (σ.σ. ότι αποδέχεται αυτή τη γραμμή) η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και θα αρχίσει η ανταλλαγή των ομήρων και των κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης», πρόσθεσε.

Πηγή: ethnos.gr