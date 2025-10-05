Μήνυμα Τραμπ σε Ισραήλ και Χαμάς για συμφωνία στη Γάζα: «Τώρα ή ποτέ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε φωτογραφία από μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ ζητώντας τερματισμό του πολέμου.

Οι επαφές για τον τερματισμό του πoλέμου στη Γάζα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τον Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει μήνυμα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Κυριακής (05.10.2025) έκανε ανάρτηση με φωτογραφία από τη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, όπου χιλιάδες Ισραηλινοί ζητούσαν από την κυβέρνηση να αποδεχθεί το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι τραβηγμένη από ψηλά, με το πλήθος να κρατά ένα πανό με το σύνθημα «Τώρα ή ποτέ». Είναι κάτι παραπάνω από εμφανές το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου σε Χαμάς κα Ισραήλ προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμoυ.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Τραμπ που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μιλήσει για τις διαδηλώσεις υπέρ της συμφωνίας.

Να σημειωθεί ότι σήμερα (5.10.2025) και αύριο Δευτέρα αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς θα έχουν τις κρίσιμες συνομιλίες στην Αίγυπτο για την απελευθέρωση των ομήρων αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνει η ανταλλαγή, κατά την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ.

Την Κυριακή (5/10/25) Ισραήλ και Χαμάς θα έχουν έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές όπως μετέδωσε το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Την ομάδα από το Ισραήλ που θα κάνει τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο θα αποτελείται από τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, τον υπεύθυνο της κυβέρνησης για το ζήτημα των ομήρων, Γκαλ Χιρς, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Οφίρ Φαλκ, τον ανώτερο αξιωματούχο της Σιν Μπετ «Μεμ» και τον ανώτερο αξιωματούχο της Μοσάντ «Νταλέτ», όπως δήλωσε ένα μέλος της ομάδας στην εφημερίδα The Times of Israel.

Στην ομάδα θα συμμετάσχουν επίσης στελέχη της Μοσάντ, των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και της Σιν Μπετ.

Από την πλευρά του ο Τραμπ έχει στείλει από το Σάββατο στην Αίγυπτο, τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον κύριο διαπραγματευτή του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι «δεν θα ανεχθεί καθυστερήσεις» από τη Χαμάς, προτρέποντας την οργάνωση να προχωρήσει γρήγορα προς μια συμφωνία «αλλιώς όλα θα χαθούν».

Σύμφωνα με τον Τραμπ «όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η κατάπαυση πυρός θα είναι άμεσα ενεργή, η ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων θα αρχίσει, και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση αποχώρησης, που θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ετών καταστροφής».

