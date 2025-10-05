Εισαγγελική έρευνα από την Τουρκία κατά του Ισραήλ – Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον στολίσκο Sumud

Στη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης καταθέτουν ως μάρτυρες συμμετέχοντες του στολίσκου Sumud που έφτασαν σήμερα το μεσημέρι στην Τουρκία από το Ισραήλ, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες τους ότι υπέστησαν κακομεταχείριση κατά την κράτησή τους από τις ισραηλινές αρχές.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι καταθέσεις τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες σε τουρκικά και διεθνή δικαστήρια. Από τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοινώθηκε ότι η διεξαγωγή της εισαγγελικής έρευνας ανατέθηκε σε 11 εισαγγελείς.

Στο πλαίσιο της έρευνας, όπως σημειώνεται, εξετάζονται τυχόν τέλεσης από το Ισραήλ των αδικημάτων της «στέρησης της ελευθερίας του ατόμου», της «απαγωγής ή κατάληψης μεταφορικών μέσων», της «διακεκριμένης κλοπής», της «πρόκλησης καταστροφών σε περιουσία» και των «βασανιστήρια».

Το μεσημέρι του Σαββάτου, στις 15:50 ώρα Ελλάδας, στην Κωνσταντινούπολη έφθασαν με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμών από το αεροδρόμιο Ραμόν του Ελιάτ στο νότιο Ισραήλ, 36 Τούρκοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον στολίσκο Sumud που επιχείρησε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ακτιβιστές έγιναν δεκτοί από ένα ενθουσιώδες πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο και τους επευφημούσε. Στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για την υποδοχή τους βρέθηκε και η κόρη του Τούρκου προέδρου, Σουμεγέ Ερντογάν Μπαϊρακτάρ. Προτού καταθέσουν στην εισαγγελία, όλοι τους οδηγήθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Πηγή: ertnews.gr