Τραμπ: «Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί την αρχική γραμμή απόσυρσης των στρατευμάτων του»

Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις η Χαμάς συμφωνήσει με την πρόταση αποχώρησης του Ισραήλ, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόλις λίγα λεπτά μετά το τέλος του τηλεοπτικού μηνύματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, έγραψε ότι το Ισραήλ συμφώνησε με την «αρχική γραμμή αποχώρησης» από τη Γάζα, η οποία έχει κοινοποιηθεί και στη Χαμάς.

Συνεχίζει ο Αμερικανός πρόεδρος λέγοντας ότι όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η κατάπαυση του πυρός θα «τεθεί ΑΜΕΣΑ σε ισχύ» και θα ξεκινήσει η ανταλλαγή κρατουμένων, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη φάση της αποχώρησης του Ισραήλ.

«Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή αποχώρησης, την οποία έχουμε δείξει και μοιραστεί με τη Χαμάς. Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί ΑΜΕΣΑ σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ!»

Η αποχώρηση στην οποία αναφέρεται ο Τραμπ είναι το τρίτο σημείο του ειρηνευτικού του σχεδίου.

Στην ανάρτησή του μάλιστα, κοινοποιεί και σχετικό χάρτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να αναφέρεται στις διάφορες γραμμές αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων σε έναν χάρτη που δημοσιεύθηκε μαζί με το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Εάν το ειρηνευτικό σχέδιο ακολουθήσει τα όρια που εμφανίζονται στον χάρτη που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, η αρχική απόσυρση του στρατού θα αφήσει τη Γάζα κατά 55% κατεχόμενη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του BBC.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει:

Μια μερική αποχώρηση του Ισραήλ θα διευκολύνει την απελευθέρωση των ομήρων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ανασταλούν έως ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις για πλήρη αποχώρηση.

Όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν «εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας αυτής από το Ισραήλ».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι θα αφοπλίσει τη Χαμάς, είτε μέσω του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είτε με στρατιωτικά μέσα. «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί (...) αυτό θα γίνει είτε με τη διπλωματία, μέσω του σχεδίου Τραμπ, είτε στρατιωτικά από εμάς. Το έχω πει και στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα γίνει, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», υπογράμμισε

