Τραμπ: «Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, δεν θα ανεχθώ καμία καθυστέρηση»

Ένα παράθυρο ευκαιρίας φαίνεται να ανοίγει για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η αποδοχή βασικών όρων του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τη Χαμάς, και η στήριξη της συγκεκριμένης κίνησης από την σκληροπυρηνική οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, αναπτερώνει τις ελπίδες για εκεχειρία, απελευθέρωση ομήρων και έναρξη του διαλόγου. Το απόγευμα του Σαββάτου ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς τη Χαμάς, καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, «αλλιώς θα πάνε όλα χαμένα».

«Εκτιμώ ότι το Ισραήλ σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία. Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα πάψουν να ισχύουν. Δεν θα ανεχθώ καθυστέρηση – που πολλοί πιστεύουν ότι θα υπάρχει – ούτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα στο οποίο η Γάζα θα αποτελέσει ξανά απειλή. Ας το ολοκληρώσουμε, γρήγορα. Όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια!» αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαπραγματεύσεις πιθανότατα θα αρχίσουν την Κυριακή και φαίνεται ότι οι Ισραηλινοί καταρτίζουν και λίστες για την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Όπως αναφέρει η Washington Post, το Ισραήλ ανέστειλε την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας και προετοιμάζεται να στείλει αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο για συνομιλίες με τη Χαμάς, πιθανόν ήδη από την Κυριακή, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι αποδέχεται το 20-σημείο ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ότι θα απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, υπό προϋποθέσεις και περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Η Χαμάς δήλωσε την πρόθεσή της να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. Εκτιμάται ότι πρόκειται για 48 άτομα, εκ των οποίων περίπου 20 είναι πιθανώς εν ζωή καθώς και να παραδώσει την εξουσία σε άλλες παλαιστινιακές αρχές, σύμφωνα με τους βασικούς όρους του σχεδίου Τραμπ. Αν και απέφυγε να δεσμευτεί στον πλήρη αφοπλισμό της, η δήλωσή της χαρακτηρίστηκε από διεθνείς ηγέτες ως «σημαντικό βήμα» προς την ειρήνη.

Η απάντηση της Χαμάς προκάλεσε θετική διεθνή αντίδραση, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι «βλέπει σοβαρή πρόθεση για μια διαρκή ειρήνη». Το σχέδιο που παρουσίασε προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από μεγάλα τμήματα της Γάζας και ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ σε αντάλλαγμα, η Χαμάς καλείται να παραδώσει τα όπλα και την εξουσία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ξεκίνησε τις προετοιμασίες για την πρώτη φάση εφαρμογής του σχεδίου, έπειτα από εντολή της πολιτικής ηγεσίας. Αν και διατηρεί τις δυνάμεις του εντός Γάζας, υιοθέτησε αμυντική στάση, περιμένοντας να δει πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου φέρεται να υπέκυψε στην πίεση των ΗΠΑ και του Τραμπ, αν και η δήλωση του Ισραήλ υπογραμμίζει ότι ο στρατιωτικός στόχος της εξουδετέρωσης της Χαμάς παραμένει.

Περαιτέρω ώθηση στην ειρηνευτική δυναμική έδωσε η υποστήριξη που εξέφρασε το Σάββατο ο Ισλαμικός Τζιχάντ, η δεύτερη ισχυρότερη μαχητική παλαιστινιακή οργάνωση στη Γάζα. Η οργάνωση, που επίσης κρατά ομήρους και είναι γνωστή για τις σκληροπυρηνικές της θέσεις, ανακοίνωσε ότι η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο «αντικατοπτρίζει τη θέση όλων των παλαιστινιακών παρατάξεων αντίστασης». Το γεγονός ότι αυτή η υποστήριξη ήρθε λίγες ημέρες αφού η ίδια οργάνωση είχε απορρίψει την πρόταση, θεωρείται ένδειξη αλλαγής στάσης και πιθανής κοινής στρατηγικής στο εσωτερικό της Γάζας.

Παρά τη θετική κινητικότητα, όμως, οι αβεβαιότητες παραμένουν. Η Χαμάς δεν δεσμεύτηκε ρητά για αφοπλισμό, ένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα ρητορική της οργάνωσης είναι περισσότερο επικοινωνιακή στρατηγική παρά ουσιαστική αλλαγή. Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία ότι είτε η ίδια η Χαμάς είτε το Ισραήλ ή ακόμη και ο Τραμπ, εν όψει εκλογικών σκοπιμοτήτων, θα μπορούσαν να παρεκκλίνουν από την πορεία προς συμφωνία.

Πηγή: enikos.gr