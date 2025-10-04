Μάντσεστερ: Άνδρας πυροβολήθηκε από αστυνομικούς, ενώ προσπαθούσε να γλιτώσει αθώους από την επίθεση

Ο Al-Shamie, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς λίγα λεπτά μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε σε συναγωγή, κατά τη διάρκεια του Yom Kippur – της πιο ιερής ημέρας για το εβραϊκό έτος - στο Μάντσεστερ την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Ο 53χρονος Adrian Daulby και ο 66χρονος Melvin Cravitz έχασαν τη ζωή τους κατά την τρομοκρατική επίθεση, ενώ ακόμη τέσσερις πιστοί τραυματίστηκαν – ανάμεσά τους και ο Yoni Finlay.

Ο 15χρονος γιος του Yoni, Uriel, κοιμόταν όταν ξεκίνησε η επίθεση, αλλά συνειδητοποίησε αμέσως ότι ο πατέρας του θα ήταν εκεί, αφού του αρέσει να παρακολουθεί την λειτουργία τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Έτρεξα έξω από το σπίτι, δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο, επικρατούσε το απόλυτο χάος, υπήρχαν άπειρα ασθενοφόρα και ένοπλοι αστυνομικοί που μπαινόβγαιναν στη συναγωγή κάθε πέντε λεπτά», δήλωσε ο 15χρονος στο «ITV Granada Reports».

Μη μπορώντας να εντοπίσει τον πατέρα του ανάμεσα στα θύματα, μίλησε με τον ραββίνο του ναού, ο οποίος τον ενημέρωσε για την ηρωική του πράξη.

Ο ραββίνος ενημέρωσε επίσης τον 15χρονο ότι ο πατέρας του πυροβολήθηκε κατά λάθος από ένοπλους αστυνομικούς ενώ προσπαθούσε να φρακάρει την πόρτα της συναγωγής μαζί με άλλους πιστούς.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των αστυνομικών να εξουδετερώσουν τον τρομοκράτη, μια σφαίρα από έναν αστυνομικό πέρασε μέσα από την πόρτα και τραυμάτισε τον Finlay στο στήθος.

Ο Yoni Finlay μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την επίθεση, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον γιο του, παραμένει «πολύ αδύναμος και δεν μπορεί να επικοινωνήσει».

«Μίλησα με μερικούς ανθρώπους που βρίσκονταν στη συναγωγή και μου είπαν ότι o πατέρας μου έκανε τα πάντα για να μην αφήσει τον δράστη να μπε στη συναγωγή», δήλωσε ο Uriel αναφερόμενος στις πράξεις του πατέρα του. «Είναι ήρωας, απέτρεψε πολλούς θανάτους και ελπίζω να το γνωρίζει».

Ελεύθερος με εγγύηση ήταν ο συριακής καταγωγής δράστης

Ο τρομοκράτης που αιματοκύλησε συναγωγή στο Μάντσεστερ βρισκόταν έξω με εγγύηση για φερόμενο βιασμό όταν πραγματοποίησε τη φονική του επίθεση την Πέμπτη (02/10), στην οποία σκοτώθηκαν τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, αποκαλύπτει η εφημερίδα Guardian.

Ο 35χρονος Τζιχάντ αλ-Σάμι βρισκόταν υπό αστυνομική έρευνα για μια υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση που έλαβε χώρα νωρίτερα φέτος.

Ο συριακής καταγωγής δράστης πιστεύεται επίσης ότι έχει ποινικές καταδίκες, αν και δεν ήταν στο ραντάρ των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ή της MI5.

Ο Σάμι σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς αφού σκότωσε έναν Εβραίο και τραυμάτισε σοβαρά αρκετούς άλλους όταν επιτέθηκε στη συναγωγή στο Heaton Park στο βόρειο Μάντσεστερ την Πέμπτη.

Η αποκάλυψη έγινε ενώ η αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι οι ένοπλοι αστυνομικοί στη συναγωγή πυροβόλησαν κατά λάθος ένα από τα δύο θύματα που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης και ότι πιθανότατα τραυμάτισαν ένα άλλο όταν ξεκίνησαν να βάλλουν κατά του δράστη.

Την ίδια ώρα, πηγές αποκάλυψαν ότι η αντιτρομοκρατική αστυνομία εξέταζε αν ο Σάμι ήταν υπεύθυνος για μια απειλή θανάτου που εστάλη σε έναν πρώην βουλευτή των Συντηρητικών το 2012.

Πηγή: newsbomb.gr