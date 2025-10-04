Ισραήλ: Σταματά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα

Το Army Radio μετέδωσε ότι η εντολή προς τον στρατό μιλά για μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τα στρατεύματα στο πεδίο να εκτελούν αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς.

Η ισραηλινή ηγεσία έδωσε εντολή στον στρατό να «παγώσει» την εκστρατεία για την κατάληψη της Γάζας, έπειτα από την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις μετά την απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό του σχέδιο.

Την είδηση, μετέδωσαν περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα Σαββάτου το ισραηλινό ραδιοφωνικό δίκτυο Army Radio και ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα, μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Army Radio μετέδωσε ότι η εντολή προς τον στρατό μιλά για μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τα στρατεύματα στο πεδίο να εκτελούν αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς. Η εντολή αυτή εκδόθηκε μετά από συνομιλίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων, τόνισε το ραδιοφωνικό δίκτυο.

Το Kan ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Τραμπ αναμένεται να διεξαχθούν σύντομα.

Λίγο μετά τις 03:00 σήμερα Σάββατο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως το Ισραήλ είναι έτοιμο για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ, το οποίο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον πρόεδρο (σ.σ. Τραμπ) και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες αντιστοιχούν στο όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», συνεχίζει η ανακοίνωση στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στο κάλεσμα Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι όμηροι μπορούν να απελευθερωθούν με ασφάλεια και γρήγορα.

