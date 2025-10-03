Η Χαμάς απάντησε στο σχέδιο Τραμπ: «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων και στην παράδοση της εξουσίας στη Γάζα

H Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Την είδηση μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, επικαλούμενο μια πηγή που έχει γνώση του θέματος ενώ στη συνέχεια και άλλα διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και το Reuters, την επιβεβαίωσαν.

Η Χαμάς είχε ζητήσει μερικές ημέρες προθεσμία για να απαντήσει, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, με απειλητικό τόνο, ανέφερε πως η προθεσμία για να απαντήσουν λήγει την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Χαμάς αποδέχεται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες. Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν δέχεται τον αφοπλισμό της.

Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους, να συζητήσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου Τραμπ, μετέδωσε το Al Jazeera.

Η παλαιστινιακή οργάνωση, σύμφωνα με το καταριανό μέσο, δηλώνει ότι, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα και να αποσυρθούν πλήρως οι ισραηλινές δυνάμεις από τον θύλακα, είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ισραηλινούς αιχμαλώτους -ζωντανούς και νεκρούς- σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στην πρόταση του Τραμπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει αμέσως νέες διαπραγματεύσεις μέσω των διαμεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωση που μοιράστηκε στο Telegram.

Είπε επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ένα ανεξάρτητο σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

«Άλλα θέματα που αναφέρονται στην πρόταση του προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και αποφάσεις», δήλωσε η Χαμάς.

«Θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετέχει και θα συμβάλει υπεύθυνα».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να δοθεί παράταση ως την Κυριακή αφού ο Τραμπ είχε θέσει όριο μέχρι σήμερα, Παρασκευή.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε πριν από λίγο ότι η Παλαιστίνη βρίσκεται σε ένα «κομβικό και αποφασιστικό στάδιο», καθώς επιβεβαίωσε τα σχέδιά του για τη διεξαγωγή γενικών εκλογών ένα χρόνο μετά την κατάπαυση του πυρός, μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

