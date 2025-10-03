MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση - Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Κρήτη (vid)

0
Μία Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση με προορισμό την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Κρήτη.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση - Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Κρήτη (vid)