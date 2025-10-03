Τελεσίγραφο Τραμπ στην Χαμάς: «Θα ξεσπάσει κόλαση αν δεν συμφωνήσετε ως την Κυριακή»

Ο Ντόναντ Τραμπ προειδοποιεί την Χαμάς ότι θα «ξεσπάσει κόλαση» αν δεν συμφωνήσει ως την Κυριακή.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, καλεί την Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Η Χαμάς αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μια αδίστακτη και βίαιη απειλή στη Μέση Ανατολή! Έχουν σκοτώσει (και έχουν κάνει ζωές αφόρητα άθλιες), με αποκορύφωμα τη ΣΦΑΓΗ της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, μωρά, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και πολλούς νέους άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, που ετοιμάζονται να γιορτάσουν μαζί το μέλλον της ζωής τους.

Ως αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στον πολιτισμό, περισσότεροι από 25.000 ‘στρατιώτες’ της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι περικυκλωμένοι και ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ, περιμένοντας απλώς να πω τη λέξη ‘ΠΑΜΕ’, για να σβήσουν γρήγορα οι ζωές τους.

Όσο για τους υπόλοιπους, ξέρουμε πού και ποιοι είστε, και θα σας κυνηγήσουν και θα σας σκοτώσουν. Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν αμέσως αυτή την περιοχή του δυνητικά μεγάλου μελλοντικού θανάτου για ασφαλέστερα μέρη της Γάζας. Όλοι θα φροντιστούν καλά από αυτούς που περιμένουν να βοηθήσουν.

Ευτυχώς για τη Χαμάς, ωστόσο, θα τους δοθεί μια τελευταία ευκαιρία! Μεγάλα, ισχυρά και πολύ πλούσια έθνη της Μέσης Ανατολής και των γύρω περιοχών, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συμφώνησαν, με το Ισραήλ να υπογράφει, για ΕΙΡΗΝΗ, μετά από 3000 χρόνια, στη Μέση Ανατολή.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΩΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ! Οι λεπτομέρειες του εγγράφου είναι γνωστές στον ΚΟΣΜΟ και είναι μια σπουδαία συμφωνία για ΟΛΟΥΣ! Θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η βία και η αιματοχυσία θα σταματήσουν. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΗΡΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, ΤΩΡΑ!

Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι το βράδυ της Κυριακής στις ΕΞΙ (6) μ.μ., ώρα Ουάσινγκτον. Κάθε χώρα έχει υπογράψει!

Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, όλη η ΚΟΛΑΣΗ, όποια δεν έχει ξαναδεί κανείς, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ».

