Ο Diddy ικετεύει τον δικαστή για επιείκεια: «Έχασα τον δρόμο μου» – Σήμερα η ποινή

Ο καταδικασμένος μεγιστάνας της ραπ Sean “Diddy” Combs έγραψε επιστολή προς τον δικαστή που επιβλέπει τη δίκη του, ζητώντας επιείκεια κατά την ανακοίνωση της ποινής του την Παρασκευή (3/10) και αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στο παρελθόν στον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Στην τετρασέλιδη επιστολή, ζητά συγγνώμη «για όλο τον πόνο και τη θλίψη που προκάλεσα» όπως αναφέρει το BBC, και δηλώνει ότι έχει αλλάξει μετά από 13 μήνες κράτησης σε φυλακή του Μπρούκλιν.

Η επιστολή της Πέμπτης ήρθε λίγες ώρες πριν από την ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής στις 5μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Τον Ιούλιο κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες σχετικές με πορνεία και πλέον αντιμετωπίζει ποινή έως και 20 ετών φυλάκισης. Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή τουλάχιστον 11 ετών, ενώ οι δικηγόροι του ζητούν να αφεθεί ελεύθερος αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στην επιστολή του προς τον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, ο Diddy ζητά συγγνώμη για την επίθεση εναντίον της πρώην συντρόφου του, της τραγουδίστριας Casandra Ventura, γράφοντας: «Κυριολεκτικά έχασα το μυαλό μου».

«Λυπάμαι γι’ αυτό και θα λυπάμαι για πάντα», συνεχίζει. «Η ενδοοικογενειακή βία που άσκησα θα είναι πάντα ένα βαρύ φορτίο που θα πρέπει να κουβαλώ για πάντα».

Ζητά επίσης συγγνώμη από μια γυναίκα που κατέθεσε ανώνυμα στη δίκη με το όνομα «Jane» και δηλώνει ότι είχε «χαθεί μέσα στα ναρκωτικά και την υπερβολή».

«Έχασα τον δρόμο μου», έγραψε. «Η πτώση μου είχε τις ρίζες της στον εγωισμό μου. Έχω ταπεινωθεί και συντριβεί μέχρι τα βάθη της ψυχής μου».

Με δική τους επιστολή απαντούν τα θύματα του Diddy

Οι κατήγοροι του Combs έγραψαν επίσης στον δικαστή, περιγράφοντας πώς χρησιμοποίησε την ισχύ και την επιρροή του για να καταστρέψει τις ζωές τους, καθώς και τους φόβους τους ότι θα αναζητήσει εκδίκηση εάν αφεθεί ελεύθερος.

«Φοβάμαι πάρα πολύ ότι αν βγει ελεύθερος, οι πρώτες του κινήσεις θα είναι μια άμεση εκδίκηση προς εμένα και προς άλλους που μιλήσαμε», έγραψε η Ventura.

Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως αξίζει μια μακρά ποινή, γράφοντας: «Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να αλλάξει ή να γίνει καλύτερος. Θα παραμείνει πάντα ο ίδιος σκληρός, εξουσιομανής, χειριστικός άνθρωπος που είναι».

Πηγή: news247.gr