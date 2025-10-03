Τι θέλει η Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα;

Η Χαμάς αναμένεται να απαιτήσει σημαντικές αλλαγές στην πρόταση εκεχειρίας του Τραμπ.

Η Χαμάς αναμένεται να απαιτήσει σημαντικές αλλαγές στην πρόταση εκεχειρίας του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ωστόσο θεωρείται πιθανό να την αποδεχθεί τις επόμενες ημέρες ως βάση για νέες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αναλυτές και πηγές κοντά στην οργάνωση.

Ο Τραμπ έθεσε προθεσμία «τρεις με τέσσερις ημέρες» από την Τρίτη για να απαντήσει η Χαμάς στο 20 σημείων σχέδιό του, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα και στην επιβολή μιας διεθνούς διοίκησης -διαφορετικά, όπως είπε, θα «το πληρώσουν στην κόλαση».

Ο πολιτικός επιστήμονας Μχάιμαρ Αμπουσάντα από τη Γάζα, που ζει στο Κάιρο, τόνισε στην Guardian ότι η Χαμάς καλείται να «επιλέξει ανάμεσα στο κακό και στο χειρότερο».

«Αν πουν “όχι”, όπως ξεκαθάρισε ο Τραμπ, τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα και το Ισραήλ θα έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι χρειαστεί για να τελειώσει την υπόθεση. Θα πουν λοιπόν “ναι, αλλά θέλουμε αυτό κι εκείνο”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Χιου Λόβατ, ανώτερος συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, εκτίμησε ότι είναι πολύ δύσκολο η Χαμάς να αποδεχθεί τους όρους άνευ όρων: «Είναι λογικό, το κείμενο στερείται λεπτομερειών. Αλλά οτιδήποτε άλλο πέρα από μια πλήρη και τελική αποδοχή θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Χαμάς από το Ισραήλ, την κυβέρνηση Τραμπ και πιθανώς τους Ευρωπαίους», είπε.

Τα «αγκάθια» της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη αποδεχθεί το σχέδιο, το οποίο ενσωματώνει πολλές από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ και διαμορφώθηκε χωρίς καμία διαβούλευση με τη Χαμάς. Ο ίδιος, που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για πιθανά εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» αν η Χαμάς απορρίψει την πρόταση ή καθυστερήσει την εφαρμογή της.

Ένα από τα βασικά αγκάθια είναι η απαίτηση του σχεδίου για πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. «Η παράδοση όλων των όπλων είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αποδεκτή, ειδικά χωρίς ουσιαστική πολιτική διαδικασία ή πρόοδο προς λύση δύο κρατών», ανέφερε πηγή κοντά στην οργάνωση.

Η ηγεσία της Χαμάς είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε Κωνσταντινούπολη, Ντόχα και Γάζα, κάτι που περιπλέκει τις διαβουλεύσεις, ενώ Τουρκία και Κατάρ πιέζουν για παραχωρήσεις. Η πτέρυγα της Ντόχα θεωρείται πιο διαλλακτική σε σχέση με τη στρατιωτική ηγεσία στη Γάζα, όπου η επιρροή των μαχητών παραμένει καθοριστική.

Το σχέδιο Τραμπ, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων εντός 72 ωρών από την κατάπαυση του πυρός,

σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού σε ζώνη ασφαλείας γύρω από τα σύνορα,

μαζική είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας,

απελευθέρωση περισσότερων από 1.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, πολλοί εκ των οποίων εκτίουν ισόβια.

Η διατύπωση περί «μη προσάρτησης και μη κατοχής της Γάζας» χαιρετίστηκε θετικά από κύκλους κοντά στη Χαμάς, αλλά η ασάφεια γύρω από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων προκαλεί ανησυχία.

Η Χαμάς έχει δεχθεί τεράστια πλήγματα στον πόλεμο: χιλιάδες μαχητές και σχεδόν όλοι οι ανώτεροι στρατιωτικοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί. Σύμφωνα με την ACLED, τουλάχιστον 40 διοικητές της στρατιωτικής πτέρυγας έχουν εξοντωθεί από τον Μάρτιο, με αποτέλεσμα να απομένει μόνον ένας από το προ της 7ης Οκτωβρίου συμβούλιο διοίκησης. Παρά τις απώλειες, συνεχίζει ανταρτοπόλεμο και διατηρεί παρουσία σε αρκετές περιοχές της Γάζας.

Ο Μάικλ Μιλστάιν, ειδικός στη Χαμάς από το Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ, τόνισε: «Το 90% των διοικητών έχει σκοτωθεί, το 97% των ρουκετών έχει καταστραφεί ή εκτοξευθεί, αλλά μόνο το 40% του εκτεταμένου δικτύου τούνελ έχει εξαλειφθεί. Η Χαμάς έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και δεν μπορείς να την εξαφανίσεις πλήρως. Έχει μεταμορφωθεί και επιβιώνει».

Μέσα στην οργάνωση υπάρχουν φωνές, κυρίως από τη στρατιωτική πτέρυγα και νεότερους μαχητές, που επιμένουν στην απόρριψη του σχεδίου. «Για αυτούς, είναι ζήτημα αντοχής: το Ισραήλ πιέζεται στρατηγικά, οι εκλογές πλησιάζουν, η διεθνής και εσωτερική κριτική αυξάνεται. Πιστεύουν ότι όποιος αντέξει περισσότερο θα κερδίσει», εξήγησε ο Λόβατ.

