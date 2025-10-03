ΗΠΑ: Χρηματοδότηση ύψους 230 εκατ. δολαρίων στον Λίβανο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 230 εκατομμυρίων δολαρίων προς τις δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πηγές στην Ουάσιγκτον και τη Βηρυτό.

Η χρηματοδότηση κατανέμεται ως εξής:

190 εκατομμύρια δολάρια για τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (LAF)

για τις 40 εκατομμύρια δολάρια για τις Εσωτερικές Δυνάμεις Ασφαλείας (ISF)

Η απόφαση ελήφθη λίγες ημέρες πριν από τη λήξη του αμερικανικού δημοσιονομικού έτους, στις 30 Σεπτεμβρίου. Βοηθός του Δημοκρατικού Κόμματος σχολίασε ότι, «για μια μικρή χώρα όπως ο Λίβανος, το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό».

Στρατηγική επιλογή εν μέσω περικοπών

Η κίνηση αυτή ξεχωρίζει, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει σε ευρείες περικοπές εξωτερικής βοήθειας, προωθώντας τη στρατηγική “Πρώτα η Αμερική” (America First). Ωστόσο, η χορήγηση των 230 εκατ. αντικατοπτρίζει την προτεραιότητα που δίνει η Ουάσιγκτον στη σταθεροποίηση του Λιβάνου και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η βοήθεια «υποστηρίζει τις λιβανέζικες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να επιβάλουν την κυριαρχία του Λιβάνου και να εφαρμόσουν πλήρως το Ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» — τη μόνη, κατά τους Αμερικανούς, βιώσιμη βάση για διαρκή ασφάλεια μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε τον Αύγουστο του 2006 και σηματοδότησε το τέλος του πολέμου μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ.

Στις 5 Αυγούστου, ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ ζήτησαν από τον στρατό, με τη στήριξη των ΗΠΑ, να καταρτίσει σχέδιο ώστε μέχρι το τέλος του έτους όλα τα όπλα στη χώρα να βρίσκονται αποκλειστικά στα χέρια των επίσημων δυνάμεων ασφαλείας.

Η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει κάθε κάλεσμα για αφοπλισμό από τον πόλεμο του 2006 και έπειτα. Ωστόσο, βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση, τόσο από εσωτερικούς πολιτικούς αντιπάλους όσο και από την Ουάσιγκτον, να εγκαταλείψει τον ένοπλο χαρακτήρα της.