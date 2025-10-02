Νέα Navtex από την Τουρκία για έρευνες του Πίρι Ρέις στην «καρδιά» του Αιγαίου - Αναμένεται άμεση αντίδραση της Αθήνας

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες του «Πίρι Ρέις» στην «καρδιά» του Αιγαίου.

Η Navtex αφορά στο διάστημα 4-14 Οκτωβρίου και ενδεικτικά στίγματα των συντεταγμένων που ορίζει είναι τα εξής:

Το ωκεανογραφικό τουρκικό σκάφος, όπως φαίνεται από τους χάρτες που εξέδωσε η Τουρκία, θα κινηθεί σε τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται άμεση αντίδραση της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα είχε εκδώσει και στα μέσα Σεπτεμβρίου NAVTEX για το «Πίρι Ρέις», στην οποία είχε απαντήσει με αντι-NAVTEX η Αθήνα.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι το παρακολουθεί αλλά δεν ανησυχεί, ενώ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά από συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, είχε επισημάνει δηκτικά: «Το "Πίρι Ρέις" δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ».

Πηγή: iefimerida.gr