Πούτιν: «Θα απαντήσουμε στην υστερική στρατικοποίηση της Ευρώπης – Ανοησία τα περί πολέμου με το ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία θα απαντήσει άμεσα στην περίπτωση που «η Ευρώπη προκαλέσει τη Μόσχα εν μέσω της υστερικής στρατιωτικοποίησης της ηπείρου», αλλά είπε πως δεν έχει την πρόθεση να επιτεθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Αν κάποιος εξακολουθεί να επιθυμεί να ανταγωνιστεί μαζί μας στον στρατιωτικό τομέα, όπως λέμε, ας το δοκιμάσει ελεύθερα», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν αναφερόμενος στα σχέδια του ΝΑΤΟ για στρατικοποίηση της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι «τα αντίμετρα της Ρωσίας δεν θα αργήσουν να έρθουν».

Μιλώντας σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στη Διάσκεψη του Βαλντάι, μια ετήσια εκδήλωση συζήτησης στη Ρωσία που καθιερώθηκε το 2004, ο Πούτιν σημειώνει ότι, κατά την άποψή του, οι διεθνείς κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχουν καταφέρει να υποτάξουν τη Ρωσία, η οποία «επέδειξε την υψηλότερη ανθεκτικότητα».

«Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό, είμαστε περήφανοι για τη Ρωσία, τον λαό μας και τις ένοπλες δυνάμεις μας», λέει ο Ρώσος πρόεδρος.

Σχολιάζοντας τη διεθνή τάξη, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει «παγκόσμια ισορροπία» χωρίς τη Ρωσία.

Ωστόσο, κάποιοι «εξακολουθούν να επιμένουν στην επιθυμία τους να προκαλέσουν μια στρατηγική ήττα» στη Μόσχα, σημειώνει.

Η Ρωσία, είπε ο Πούτιν, έχει δείξει ανά τους αιώνες ότι θα αντιδράσει γρήγορα σε περίπτωση πρόκλησης και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη φιλοδοξία της Γερμανίας να έχει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι η Ευρώπη φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

«Αυτοί που υποκίνησαν το Κίεβο δεν νοιάζονταν για τα συμφέροντα ούτε της Ρωσίας ούτε της Ουκρανίας. Η ουκρανική τραγωδία είναι πόνος για τους Ουκρανούς και τους Ρώσους, για όλους μας», τόνισε ο Πούτιν.

«Οι ελίτ της ενωμένης Ευρώπης συνεχίζουν να προκαλούν υστερία», είπε ο Πούτιν. «Αποδεικνύεται ότι ο πόλεμος με τους Ρώσους είναι σχεδόν στο κατώφλι. Επαναλαμβάνουν αυτή την ανοησία, επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια».

Ο Πούτιν απέρριψε την ιδέα ότι η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα σε ένα μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ ως «αδύνατο να το πιστέψει κανείς».

«Ειλικρινά, θέλω απλώς να πω: ηρεμήστε, κοιμηθείτε ήρεμα και ασχοληθείτε με τα προβλήματά σας. Απλώς ρίξτε μια ματιά σε αυτό που συμβαίνει στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων», είπε ο Πούτιν.



Ο Ρώσος πρόεδρος, σχολιάζοντας την τελευταία πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ότι μπορεί να υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας.

«Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», δήλωσε μιλώντας στη λέσχη συζήτησης Valdai στο ρωσικό θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.

Αναφερόμενος στις χώρες της ομάδας BRICS o Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία είναι ευγνώμων προς τις χώρες αυτές όπως και στις αραβικές χώρες για τις ειρηνευτικές τους προσπάθειες, καθώς και στους συμμάχους της, τη Βόρεια Κορέα και τη Λευκορωσία.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, είπε ότι η Ρωσία επιδιώκει μια πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες,

προσθέτοντας ότι ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, τέτοιες διαφωνίες είναι φυσικές μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Αναφερόμενος στον ίδιο είπε δεν είναι αυτοκράτορας, αλλά εκλεγμένος πρόεδρος.

