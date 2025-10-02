Μαρία Νιώτη: Ο 17χρονος stalker σχεδίαζε μήνες τη δολοφονία της ομογενούς στο Νιου Τζέρσεϊ - Η γιαγιά της αποκαλύπτει

Για επίθεση που είχε σχεδιαστεί εδώ και μήνες μιλούν οι οικογένειες των δύο 17χρονων κοριτσιών, μία εξ αυτών η ομογενής Μαρία Νιώτη, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από ένα SUV στο Νιου Τζέρσεϊ.

Όπως μεταδίδει η NYPost, οι συγγενείς της Μαρίας Νιώτη και της Ιζαμπέλα Σάλας ισχυρίζονται ότι δεν ήταν ένα απλό τροχαίο δυστύχημα, αλλά προμελετημένη επίθεση που είχε ως στόχο τη 17χρονη ομογενή.

Το δυστύχημα έγινε την ώρα που τα δύο κορίτσια κινούνταν με ηλεκτρικά ποδήλατα επί της Λεωφόρου Μπερνσάιντ, όπου το όριο ταχύτητας είναι 25 μίλια την ώρα. Κάποια στιγμή, τις παρέσυρε ένα μαύρο SUV.

Στο τιμόνι του οχήματος ήταν ένας 17χρονος, ο οποίος δεν σταμάτησε και τέθηκε αργότερα υπό κράτηση.

«Ένας δειλός άντρας, που σχεδίαζε επί μήνες αυτή την επίθεση εναντίον της Μαρίας, διέπραξε τη φρικτή του πράξη, αφαιρώντας τη ζωή της, αλλά και της Ιζαμπέλα» ανέφεραν οι οικογένειες, σύμφωνα με την NYPost.

Νωρίτερα, το CBS μετέδωσε ότι υπήρχε περιοριστική εντολή εις βάρος του, μετά από καταγγελίες ότι παρακολουθούσε μία από τις δύο έφηβες. «Έκανε καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα», είπε συγκινημένη μια φίλη τους. «Είναι μια τραγωδία» δήλωσε στο CBSnews.

Μιλώντας στο Mega, η γιαγιά της Μαρίας αποκάλυψε ότι ξεψύχησε στα χέρια της, καθώς η τραγωδία εκτυλίχθηκε έξω από το σπίτι της.

«Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί όταν πήγα και λέω του γιου μου, αυτό είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Και του έλεγα, “Μαρία μου, θα έρθουνε να σε βοηθήσουνε, αλλά εκείνο ήτανε κομμάτια. Μαρία μου, υπομονή” και ανοίγει το στόμα του δύο φορές και κάνει αχ, αχ, και ξεψύχησε το παιδί μας.

»Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου απ’ έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκαλά του, τα πόδια του, τη σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και λέω του γιου μου, Μπάμπη, είναι η Μαρία. ‘’Όχι, μαμά μου, μη λες τέτοια πράγματα’’. Του λέω, τη γνώρισα, γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι της, γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι... και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα. Δεν γνωριζότανε, διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του το έσπασε, το έγδαρε».

Πηγή: iefimerida.gr