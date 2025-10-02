Θα απελαθούν όλοι οι ακτιβιστές του στολίσκου, λέει το Ισραήλ - Τι θα γίνει με τους 27 Έλληνες που συμμετέχουν

Εκατοντάδες ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ολα αυτά μετά την αναχαίτιση του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι αναχαίτισε όλα τα σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud (GSF) εκτός από ένα και ότι οι επιβαίνοντες μεταφέρονταν σε ισραηλινό λιμάνι για να απελαθούν.

Το Ισραήλ περιέγραψε τον στολίσκο ως «προκλητικά γιοτ» και είπε ότι ένα σκάφος παρέμεινε «σε απόσταση» και θα αναχαιτιζόταν αν πλησίαζε.

Το σκάφος αυτό φαινόταν να είναι το Marinette, το οποίο, σύμφωνα με το GSF, εξακολουθούσε να επικοινωνεί και μετέφερε έξι άτομα. Το σύστημα παρακολούθησης του στολίσκου το έδειξε το απόγευμα της Πέμπτης να πλέει σε διεθνή ύδατα, σε απόσταση από τις ακτές της Γάζας.

Η ομάδα χαρακτήρισε τις αναχαιτίσεις «παράνομες», λέγοντας «ότι δεν αποτελούν πράξη άμυνας», αλλά «μια θρασύτατη πράξη απελπισίας».

Εκτιμά ότι 443 άτομα συνελήφθησαν από τις βάρκες και ισχυρίζεται ότι πολλά δέχτηκαν επίθεση με κανόνια νερού. Το Ισραήλ δήλωσε ότι όλοι οι συλληφθέντες ήταν «ασφαλείς και καλά στην υγεία τους».

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο από την αναχαίτιση που δείχνει την Γκρέτα Τούνμπεργκ να κάθεται στο κατάστρωμα ενός σκάφους, να της δίνει νερό και ένα σακάκι ένα μέλος του ισραηλινού στρατού. Οι συλληφθέντες ακτιβιστές μεταφέρονται στο λιμάνι του Ασντόντ, ανέφερε το Ισραήλ.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία χαρακτήρισε την προσπάθεια μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα που μαστίζεται από τον πόλεμο «πρόκληση», δήλωσε: «Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς και υγιείς».

Η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ είναι «παράνομος» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να τερματιστεί η δεκαετιών ατιμωρησία για τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ».

Πηγή: iefimerida.gr