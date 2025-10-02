Συναγερμός στο Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή, αναφορές για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός έχχει σημάνει στο Μάντσεστερ, μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στην περιοχή Κραμπσολ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτιμάται ότι έχουν τραυματιστεί πολλά άτομα.

Το πρωί της Τετάρτης (02.10.2025) η αστυνομία βρίσκεται στη Μίντλετον Ρόουντ, στο Κραμπσολ, του Μάντσεστερ μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, κάλεσε τους πολίτες να «αποφεύγουν την περιοχή», ενώ παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει» και τόνισε πως το περιστατικό αντιμετωπίστηκε «αποτελεσματικά» από τις αρχές και την αστυνομία.

Στο σημείο έχουν φτάσει και ασθενοφόρα, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη επίσημες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Ο δράστης δεν κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο. Στο σημείο δέχθηκε πυρά από ένοπλους αστυνομικούς, με την κατάστασή του δεν είναι ακόμη γνωστή, ωστόσο σύμφωνα με τοπικά μέσα είναι ζωντανός. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσα άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό.

Πηγή: newsit.gr