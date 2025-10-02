Γάζα: Η στιγμή που οι Ισραηλινοί κάνουν ρεσάλτο στο «Οξυγόνο» - «Αν βλέπετε αυτά τα βίντεο, μας έχουν απαγάγει»

Στα «χέρια» των δυνάμεων του Ισραήλ είναι και τα ελληνικά σκάφη «Βαγγέλης Πισσίας» και «Ahed Tamimi» – μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla, που έχει στόχο να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλλει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Μετά την αναχαίτιση του ελληνικού σκάφους «Οξυγόνο» από τις δυνάμεις του Ισραήλ, στα ανοιχτά της Γάζας, η σελίδα March to Gaza Grecce ανέβασε βίντεο και από το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στα 2 ελληνικά σκάφη, γράφοντας πως τα μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν απαχθεί και οδηγούνται σε άγνωστο μέρος.

Israeli forces stopped 13 boats from the Global Sumud Flotilla carrying aid and activists, including Greta Thunberg, while 30 boats continue toward Gaza.



Source: Reuterspic.twitter.com/5ts8Jr9avt — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

«Στις 04.20 ώρα Ελλάδας χάσαμε επαφή με το πλοίο «Βαγγέλης Πισσίας» της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Το πλοίο έχει κατασχεθεί και το πλήρωμα έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό. Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία και τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Πέρα από το βίντεο της αναχαίτισης, φαίνονται και βίντεο 2 μελών του συγκεκριμένου πληρώματος που λένε πως αν οι χρήστες βλέπουν αυτά τα πλάνα, τότε ο στρατός του Ισραήλ τους έχει απαγάγει.

Στο «Βαγγέλης Πισσίας» επέβαιναν συνολικά 9 άτομα, 4 από αυτούς Έλληνες: Βίκας Χαράλαμπος, Μειντάνη Μαρίνα, Λούβρος Παντελής, Κασίτας Γρηγόρης.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο «Ahed Tamimi» αναχαιτίστηκε στις 05:00 το πρωί.

Σε αυτό επέβαιναν 9 άτομα, ανάμεσά τους 6 Έλληνες: Λιαπουράκης Νικόλαος, Καββαδία Εβγενία, Δελατόλας Αλέξανδρος, Μανουδάκης Βασίλειος, Αραβίδης Νικόλαος και Κοσμίδη Μαρία.

«Το πλήρωμα του “Οξυγόνου” έχει απαχθεί»

Λίγη ώρα νωρίτερα, η ίδια σελίδα ανέβασε βίντεο από την αναχαίτιση του «Οξυγόνου» αλλά και παρόμοια βίντεο με μέλη του πληρώματος που ζητούν την ελευθερία της Παλαιστίνης και αναφέρουν πως αν βγήκαν στη δημοσιότητα αυτά τα πλάνα, τότε έχουν απαχθεί.

Το σκάφος «Οξυγόνο» αναχαιτίστηκε στις 06:30 το πρωί της Πέμπτης και από τότε έχει σταματήσει η επικοινωνία τους με την ομάδα τους.

Στο «Οξυγόνο» επέβαιναν συνολικά 7 άτομα όλα ελληνικής καταγωγής. Ανάμεσα σε αυτούς ο ακτιβιστής Αποστολόπουλος Ιάσωνας και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

«Το πλήρωμα του Οξυγόνου έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό. Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία και τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας», αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Τα υπόλοιπα 3 ελληνικά σκάφη που ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Γάζα, φαίνεται πως ακόμη δεν έχει αναχαιτιστεί.

Πηγή: newsit.gr