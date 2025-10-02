Global Sumud Flotilla: Αναχαιτίστηκε το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» – Καταγγελία για απαγωγή μελών (vids)

Αναχαιτίστηκε από τους ισραηλινούς το “Οξυγόνο”, ένα από τα ελληνικά πλοία που συμμετέχουν στο Global Sumud Flotilla.

“Ως March to Gaza Greece, μέλος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την παρεμπόδιση του στόλου μας και την επίθεση του ισραηλινού στρατού κατοχής στην ελληνική αποστολή. Στις 06.23 ώρα Ελλάδας, το πλοίο «Οξυγόνο» δέχθηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας” αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις του March to Gaza Greece και τα 7 μέλη του πληρώματος απήχθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Με νεότερη ανακοίνωση, το March to Gaza Greece γνωστοποιεί πως: “με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι τα πλοία «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας», «Αχέντ Ταμίμι» έχουν αναχαιτιστεί καθώς έχουμε χάσει επαφή με αυτά στις 04.18, 04.20 και 05.55 αντίστοιχα”.

Μάλιστα, καλεί την ελληνική κυβέρνηση “να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων και να λάβει κάθε αναγκαία ενέργεια για την προστασία των Ελλήνων και Ελληνίδων που επιβαίνουν σε αυτά. Το Ισραήλ, μετά από μία ακόμα πράξη πειρατείας και κυρίαρχα μετά τη συνεχιζόμενη γενοκτονία, την τρίτη μέσα στο 2025, δεν μπορεί άλλο να αποτελεί στρατηγικό εταίρο της χώρας μας”.

Από το βράδυ της Τετάρτης (1/10) τα πλοιάρια του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δέχονται ισραηλινές επιθέσεις σε διεθνή ύδατα, καθώς έχουν πλησιάσει στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Σήμερα, 2 Οκτωβρίου, υπάρχει επείγων κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 10.00 στο υπουργείο Εξωτερικών και στις 18.30 σε συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) και σε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Όπως μετάδίδει το Reuters, ο στολίσκος που μεταφέρει φάρμακα και τρόφιμα στη Γάζα, αποτελείται από 44 πλοιάρια με περίπου 500 άτομα, ανάμεσά τους βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές. Η φλοτίλα δημοσίευσε αρκετά βίντεο στο Telegram με μηνύματα από άτομα που επιβαίνουν σε διάφορα σκάφη, μερικοί από τους οποίους κρατούσαν τα διαβατήριά τους και υποστήριζαν ότι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ εναντίον της θέλησής τους, επαναλαμβάνοντας ότι η αποστολή τους ήταν μη βίαιη και ανθρωπιστική.

26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης των σκαφών, τουλάχιστον 19 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι το πρωί της Πέμπτης (2/10) και 10 βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι διοργανωτές παραμένουν ανυποχώρητοι, δηλώνοντας σε ανακοίνωση ότι ο στολίσκος «θα συνεχίσει αδιάκοπα».

Τουλάχιστον 26 σκάφη εξακολουθούν να κατευθύνονται προς τη Γάζα, τα οποία δεν έχουν ακόμη αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης, τα πλησιέστερα σκάφη στη γραμμή των ακτών της Γάζας φαίνεται να βρίσκονται περίπου 50-60 χιλιόμετρα (31-37 μίλια) μακριά.

Πηγή: news247.gr