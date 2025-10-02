Παρά την παρέμβαση του Ισραήλ πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» συνεχίζουν - Μαρτυρίες Ελλήνων

Ισραηλινές δυνάμεις ανέκοψαν την πορεία του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» προς τη Γάζα, συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ακτιβιστές, ανάμεσά τους τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και τη Ρίμα Χασάν.

Συνεχίζεται η περιπέτεια στα ανοικτά της Γάζας μετά την επέμβαση ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Sumud.

Το ισραηλινό ναυτικό ακινητοποίησε πλοία και συνέλαβε ακτιβιστές που επέβαιναν σε αυτά.

Σκάφη του ισραηλινού ναυτικού περικύκλωσαν τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, ο οποίος κατευθυνόταν προς τη Γάζα για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, και άρχισαν παράνομα να καταλαμβάνουν τα πλοία.

«Τα πλοία μας βρίσκονται υπό παράνομη πολιορκία. Οι κάμερες είναι απενεργοποιημένες και στρατιωτικό προσωπικό έχει επιβιβαστεί στα πλοία », αναφέρεται στην ανακοίνωση του στολίσκου στο X. Μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης, 13 πλοία είχαν αναχαιτιστεί ή σταματήσει, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης της αποστολής. Οι διοργανωτές δηλώνουν αποφασισμένοι και επιμένουν ότι η αποστολή «θα συνεχιστεί αδιάκοπα». Συγκεκριμένα, 30 σκάφη συνέχιζαν την πορεία τους προς τη Γάζα, σε απόσταση 46 ναυτικών μιλίων από τον προορισμό τους.

Σύμφωνα με αναφορές από ελληνικές πηγές, στις 06.23 ώρα Ελλάδας, το πλοίο «Οξυγόνο» δέχθηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, η οποία επέβαινε σε ένα από τα πλοία του στολίσκου μίλησε για την κατάσταση που επικράτησε τη νύχτα.

«Έχουμε τα σκάφη του ισραηλινού πολεμικού Ναυτικού που κάνουν επικίνδυνες μανούβρες, χωρίς φώτα, κοντέψαν να διεμβολίσουν σκάφη δικά μας, μας πετάνε νερό, εμείς συνεχίζουμε και επανέρχονται», είπε σε ανάρτησή της στα social media.

Από την πλευρά του ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, Τάκης Πολίτης διαμηνύει ότι τα ελληνικά σκάφη συνεχίζουν.

Σε ανάρτησή του αναφέρει: «Τα τέσσερα ελληνικά σκάφη, 7 ώρες μετά την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στο Global Sumud Flotilla, συνεχίζουμε την πορεία μας για την Γάζα, απέχουμε 44 ναυτικά μίλια από τη Λωρίδα της Γάζας, 3.38πμ Πέμπτη 2 Οκτώβρη.

Γάζα ερχόμαστε!».

Τι έγινε το βράδυ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν τη νηοπομπή του «Στόλου για τη Γάζα» ή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF), που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, αφότου τα σκάφη της αποστολής αψήφησαν τις εντολές να ανακρούσουν πρύμναν.

