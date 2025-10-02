Ανήλικος stalker σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της στις ΗΠΑ - Τις πάτησε με το αυτοκίνητο

Σε σοκ βρίσκονται οι ΗΠΑ, μετά από τη φριχτή υπόθεση γυναικοκτονίας με θύματα δύο ανήλικα κορίτσια. Πρόκειται για την 17χρονη Ελληνίδα, Μαρία Νιώτη, και την επίσης ανήλικη φίλη της, Ισαμπέλα Σάλας. Ο δράστης, είναι ένας συνομήλικος που έριξε επίτηδες πάνω στα νεαρά κορίτσια το αμάξι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο διάστημα παρενοχλούσε συστηματικά την 17χρονη Μαρία Νιώτη. Όπως μεταδίδει το CBS NEWS, η 17χρονη Μαρία Νιώτη και η επίσης ανήλικη φίλη της Ισαμπέλα Σάλας, κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο όταν έπεσαν θύματα δολοφονίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Cranford, του New Jersey.

Ήταν απόγευμα Δευτέρας (29/09), λίγο πριν από τις 5:30, στην οδό Burnside Avenue, έναν ήσυχο, κατοικημένο δρόμο με όριο ταχύτητας μόλις 25 μίλια την ώρα, όπου ο 17χρονος δράστης είχε στήσει καρτέρι στα κορίτσια, και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να κάνει το στυγερό έγκλημα.

Ο 17χρονος φέρεται να περίμενε μέσα στο αμάξι να εμφανιστούν οι κοπέλες και μόλις τις είδε, ανέπτυξε ταχύτητα και έπεσε πάνω τους και με τις 2 κοπέλες να χάνουν τη ζωή τους.

«Είχε κάνει καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα»

Σημειώνεται πως ο ανήλικος, παρενοχλούσε συστηματικά την Μαρία Νιώτη, με την κοπέλα πριν λίγο καιρό να καταθέτει περιοριστικά μέτρα, τα οποία έγιναν δεκτά από δικαστήριο.

«Είχε κάνει καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα. Είναι απλά μια τραγωδία», είπε η φίλη της οικογένειας ρης της 17χρονης, Τάμι Καρμπαχάλ.

Οι Αρχές ζητούν από τους κατοίκους να ελέγξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας ή dashcams που πιθανώς να κατέγραψαν το μαύρο Jeep Compass με φιμέ τζάμια πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύγκρουση.

Ο ανήλικος οδηγός εντοπίστηκε αμέσως από την αστυνομία, καθώς δεν απομακρύνθηκε από το σημείο.

