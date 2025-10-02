Φιλιππίνες: Στους 72 ανήλθαν οι νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Εκατοντάδες τραυματίες

Όπως αναφέρεται στην επίσημη έκθεση της υπηρεσίας, τουλάχιστον 294 άτομα τραυματίστηκαν. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους και εγκλωβισμένους στα ερείπια.
Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21:59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.
Πηγή: ertnews.gr