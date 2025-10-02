Φιλιππίνες: Στους 72 ανήλθαν οι νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Εκατοντάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες την Τρίτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εθνικής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας την Πέμπτη.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη έκθεση της υπηρεσίας, τουλάχιστον 294 άτομα τραυματίστηκαν. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους και εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21:59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

