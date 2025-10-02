Ινδονησία: Τουλάχιστον 59 παιδιά εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια σχολείου

Τουλάχιστον 59 παιδιά παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τόνους τσιμέντου σχεδόν τρεις ημέρες μετά την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου στην επαρχία Ανατολικής Ιάβας, σύμφωνα με εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν εκατοντάδες έφηβοι —κυρίως αγόρια ηλικίας 12 έως 18 ετών— βρίσκονταν σε προσευχή στο ισλαμικό σχολείο Al Khoziny, ένα κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών που εκείνη την ώρα υπέστη κατάρρευση λόγω παράνομων εργασιών επέκτασης.

Περισσότεροι από 300 διασώστες συνεχίζουν νυχθημερόν τις έρευνες στα ερείπια του διώροφου προσευχητηρίου, το οποίο κατέρρευσε καθώς προστίθεντο αυθαίρετα άλλοι δύο όροφοι από σκυρόδεμα. Σύμφωνα με τις αρχές, η παλιά θεμελίωση του κτιρίου δεν άντεξε το πρόσθετο βάρος.

