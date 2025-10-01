Τραγωδία στην Αιθιοπία: Κατέρρευσε σκαλωσιά σε εκκλησία - 36 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες

Αυθαίρετη σκαλωσιά που είχε στηθεί σε μια εκκλησία στην Αιθιοπία κατέρρευσε την Τετάρτη (01/10), σκοτώνοντας τουλάχιστον 36 άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 200, μετέδωσαν κρατικά μέσα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7:45 π.μ. στην πόλη Αρέρτι, περίπου 70 χιλιόμετρα (43 μίλια) ανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα, όταν μια ομάδα επισκεπτών βρισκόταν εκεί για το ετήσιο φεστιβάλ της Παναγίας.

«Πολλοί προσκυνητές σκοτώθηκαν ή υπέστησαν σωματικούς τραυματισμούς», δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος Ατνάφου Αμπάτε στο Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC). Κάποιοι παραμένουν ακόμη κάτω από τα συντρίμμια, είπε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους παγιδευμένους ή πιθανές προσπάθειες διάσωσης.

Εικόνες που μοιράστηκαν στη σελίδα του EBC στο Facebook έδειχναν ένα χάος από κατεστραμμένους ξύλινους πασσάλους, με πλήθη να συγκεντρώνονται ανάμεσα στα πυκνά συντρίμμια.

Άλλες φωτογραφίες φαινόταν να δείχνουν το εξωτερικό της εκκλησίας, όπου η σκαλωσιά είχε στηθεί επισφαλώς.

Οι κανονισμοί υγείας και ασφάλειας είναι σχεδόν ανύπαρκτοι στην Αιθιοπία, τη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, και τα εργατικά ατυχήματα στον κατασκευαστικό τομέα είναι συχνά.

Η εκτεταμένη χώρα αποτελεί μωσαϊκό από 80 εθνοτικές ομάδες και είναι μια από τις παλαιότερες χριστιανικές χώρες παγκοσμίως.

