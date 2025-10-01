Αστυνομική βία εναντίον Τούρκου δημοσιογράφου στις ΗΠΑ: Τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Η αμερικανική αστυνομία παρενέβη βίαια να σταματήσει τον Ελιμπόλ, την ώρα που βιντεοσκοπούσε αξιωματικούς της ICE να οδηγούν μετανάστες μετά από ακρόασή τους στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

Στη Νέα Υόρκη, αξιωματικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) επιτέθηκαν σε Τούρκους δημοσιογράφους και ο αρχισυντάκτης του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Αναντολού, Βουράλ Ελιμπόλ, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η αμερικανική αστυνομία παρενέβη βίαια να σταματήσει τον Ελιμπόλ, την ώρα που βιντεοσκοπούσε αξιωματικούς της ICE να οδηγούν μετανάστες μετά από ακρόασή τους στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Ο δημοσιογράφος, στην προσπάθειά του να καταγράψει τη διαδικασία, δέχθηκε βίαιη επίθεση, έπεσε ανάσκελα και χτύπησε το κεφάλι του στο έδαφος.

Συνάδελφοί του έσπευσαν να τον βοηθήσουν, καθώς ο Ελιμπόλ παρέμεινε ακίνητος μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. Οι γιατροί του ασθενοφόρου τοποθέτησαν αυχενικό νάρθηκα και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες και νοσηλεύεται για παρακολούθηση.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα του ίδιου του Ελιμπόλ. Μάρτυρες δήλωσαν ότι αστυνομικοί της ICE καταδίωκαν μετανάστη που έφευγε από ακροαματική διαδικασία και μπήκαν σε ασανσέρ, ενώ ο Ελιμπόλ δέχθηκε την επίθεση από άλλον αστυνομικό τη στιγμή που βιντεοσκοπούσε. Άλλοι δημοσιογράφοι επιβεβαιώνουν ότι του ζητήθηκε να «βγει από το ασανσέρ», ενώ εκείνος βρισκόταν ήδη εκτός.

Πηγή: ethnos.gr