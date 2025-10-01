ΗΠΑ: Δικαστής απέρριψε την έφεση του Diddy – Αντιμετωπίζει έως 20 χρόνια φυλάκιση

Ο διάσημος μουσικός παραγωγός είχε καταδικαστεί για κακούργημα σχετικό με πορνεία, ενώ απαλλάχθηκε από πιο βαριές κατηγορίες. Στις 3 Οκτωβρίου αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής του.

Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής στο Μανχάταν απέρριψε την Τρίτη (30/9) την έφεση του Sean «Diddy» Combs, με την οποία ζητούσε την ανατροπή της καταδίκης του για κακούργημα σχετικό με πορνεία.

Ο διάσημος ράπερ και μουσικός παραγωγός βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει σύμφωνα με το Reuters, έως και τα 20 χρόνια.

Ο δικαστής Άρουν Σουμπραμανιάν απέρριψε το αίτημα, υπενθυμίζοντας ότι ο Diddy είχε ήδη κριθεί ένοχος για διακίνηση προσώπων με σκοπό την πορνεία, αν και είχε απαλλαγεί από τις βαρύτερες κατηγορίες περί εμπορίας ανθρώπων και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Diddy πλήρωνε άνδρες συνοδούς ώστε να ταξιδεύουν σε άλλες Πολιτείες και να συνευρίσκονται σεξουαλικά με τις συντρόφους του, ενώ εκείνος παρακολουθούσε και βιντεοσκοπούσε. Οι πράξεις αυτές, γνωστές ως «Freak Offs», περιγράφονται ως οργανωμένες και επαναλαμβανόμενες, συχνά υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης δεν συμμετείχε άμεσα στις πράξεις και ότι η βιντεοσκόπηση εντάσσεται στην «ερασιτεχνική πορνογραφία», επικαλούμενη την προστασία της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος. Οι εισαγγελείς, ωστόσο, υπογράμμισαν ότι η εμπλοκή του στον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση αρκεί για την ενοχή του, προσθέτοντας ότι χρησιμοποιούσε τα βίντεο και ως μέσο εκβιασμού.

Η τελική απόφαση για την ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 3 Οκτωβρίου, με την εισαγγελία να ζητά κάθειρξη τουλάχιστον 11 ετών και πρόστιμο 500.000 δολαρίων.

