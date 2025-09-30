Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Μέχρι 4 μέρες για να απαντήσετε, αλλιώς το Ισραήλ θα κάνει ό,τι πρέπει»

Η Χαμάς έχει τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι «δεν έχουν πολλά περιθώρια» για να διαπραγματευθούν.

«Περιμένουμε την θετική απάντηση της Χαμάς», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σήμερα μετά την χθεσινή παρουσίαση του σχεδίου των 20 σημείων, για ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα.

«Αν απορρίψουν την πρόταση, το Ισραήλ θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς».

Το σχέδιο Τραμπ ανοίγει τον δρόμο, αλλά το βάρος πέφτει στους Άραβες γείτονες του Ισραήλ να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της Χαμάς.

Χρειάζονται μέρες για να απαντήσουν

Οι ηγέτες της Χαμάς αναμένεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να δώσουν την απάντησή, καθώς στο σχέδιο υπάρχουν σημεία με τα οποία η ισλαμιστική οργάνωση δεν συμφωνεί σχολιάζει εντωμεταξύ το BBC.

Το σχέδιο Τραμπ, με το οποίο συμφώνησε ο Νετανιάχου, απαιτεί για παράδειγμα τον αφοπλισμό της Χαμάς – κάτι που έχει απορριφθεί προηγουμένως, εκτός εάν υπάρχει κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος.

Επίσης, βίντεο στα εβραϊκά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο γυρίστηκε αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, είναι πιθανό να ενισχύσει τις επιφυλάξεις της Χαμάς.

Σε αυτό, ο Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας.

Όπως σχολιάζει η Wall Street Journal, η συμφωνία, όπως παρουσιάστηκε στον Λευκό Οίκο δίνει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό την ευκαιρία να εμφανιστεί πρόθυμος για ειρήνη, σε πλήρη σύμπλευση με την Ουάσιγκτον και με τις αραβικές χώρες που συμμετέχουν.

Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, το Ισραήλ διατηρεί την πλήρη αμερικανική στήριξη εξαλείφοντας την απειλή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Μεροληπτεί υπέρ του Ισραήλ - Αδύνατοι όροι» - Η πρώτη αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για Γάζα

Την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα περιμένει η διεθνής κοινότητα καθώς από αυτή θα κριθεί η πορεία των εξελίξεων. Επίσημα η οργάνωση θα τη δώσει ύστερα από τη σύνοδο που θα γίνει στο Κατάρ παρουσία της Τουρκίας την Τρίτη (30/9), αν και πηγή προσκείμενη στην οργάνωση ανέφερε ήδη ότι το σχέδιο μεροληπτεί υπέρ του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα η εν λόγω πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο «είναι εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και θέτει «αδύνατους όρους» που έχουν στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης.

«Αυτό που πρότεινε ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν εγγυώνται νόμιμα δικαιώματα για τον παλαιστινιακό λαό ή τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα απαντήσει η Χαμάς, καθώς ενδεχόμενη πλήρης απόρριψη του σχεδίου θα τη φέρει αντιμέτωπη με τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες οι οποίες ήδη έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους προς αυτό.

Tο βασικό ερώτημα είναι αν οι ηγέτες της Χαμάς αισθάνονται αρκετά ηττημένοι και πιεσμένοι ώστε να αποδεχτούν τελικά μια προσφορά που έχουν απορρίψει εδώ και καιρό. Η Χαμάς, την οποία οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκαλούν τρομοκρατική οργάνωση, θεωρεί τον εαυτό της ένα κίνημα αντίστασης αφιερωμένο στην καταστροφή του Ισραήλ.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς, ο Μαχμούντ Μαρντάουι, δήλωσε στο Al Jazeera μετά την ομιλία του Τραμπ ότι η ομάδα δεν έχει λάβει ακόμη το σχέδιο και θα το μελετήσει με άλλες πολιτικές παρατάξεις μόλις το λάβει.

Τι εκτιμούν αναλυτές

Ωστόσο, η Ανέλ Σελίν, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Κουίνσι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να «περιμένουν ένα «όχι» από τη Χαμάς», το οποίο πρόσθεσε ότι στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για να «παρουσιάσει τους Παλαιστίνιους ως εμπόδιο στην ειρήνη».

Ωστόσο, ο Τζόναθαν Πανίκοφ που συμμετέχει στο Πρόγραμμα για τη Μέση Ανατολή του Ατλαντικού Συμβουλίου δήλωσε ότι μια νέα πτυχή της τρέχουσας πρότασης είναι η δήλωση του Τραμπ ότι το Κατάρ και η Τουρκία - παραδοσιακοί σύμμαχοι της Χαμάς - έχουν προφανώς υπογράψει το σχέδιο, μαζί με άλλες χώρες της περιοχής.

«Αυτό που είναι θεμελιωδώς διαφορετικό τώρα είναι ότι η Χαμάς θα αντιμετωπίσει ένα επίπεδο πίεσης από μια ενωμένη, όχι μόνο αραβική, αλλά και μουσουλμανική παγκόσμια ηγεσία που θέλει να δει τον πόλεμο να τελειώνει και έχει υπογράψει σε γενικές γραμμές αυτό το περίγραμμα σημείων», τόνισε ο Πανίκοφ.

Ταυτόχρονα, ο Νετανιάχου θα αντιμετωπίσει τις δικές του πολιτικές προκλήσεις με αυτό το σχέδιο, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση της δικής του κυβέρνησης και να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές. Οι δεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του Νετανιάχου θέλουν να προσαρτήσουν τόσο τη Γάζα όσο και τη Δυτική Όχθη.

Το σχέδιο αναφέρει επίσης ότι εάν η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διοικεί μέρος της Δυτικής Όχθης, αναμορφωθεί επαρκώς τα επόμενα χρόνια, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση».

Επίσης, δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα στο σχέδιο που να καθορίζονται για την αναδιάταξη του ισραηλινού στρατού, ούτε για τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει στο Ισραήλ να καθυστερήσει τα πράγματα.

Πηγή: cnn.gr