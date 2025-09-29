Συμφώνησε ο Νετανιάχου με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - «Ιστορική ημέρα»

Συμφώνησαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ειρήνη στη Γάζα. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατέληξαν σε συμφωνία είκοσι σημείων για την επόμενη ημέρα της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας,

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε «Ευχαριστούμε τον Νετανιάχου που συμφώνησε». Το κλίμα ήταν θετικό καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη από τον πρωθυπουργό του Κατάρ για το χτύπημα της 9ης Σεπτεμβρίου στη Ντόχα, ενώ υποσχέθηκε ότι δεν θα επαναληφθεί ανάλογη επίθεση των IDF.

Όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός ότι αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει «λευκή επιταγή» να κάνει ό,τι χρειαστεί στη Γάζα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πριν από λίγο το σχέδιο ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα, χαράσσοντας έναν αναλυτικό «οδικό χάρτη» που –εφόσον γίνει αποδεκτός από όλες τις πλευρές– προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός και σειρά μέτρων για τη μεταπολεμική σταθερότητα της περιοχής.

Σύμφωνα με το Reuters, το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Άμεσο τερματισμό του πολέμου , με παύση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών, μόλις υπάρξει συμφωνία και από τις δύο πλευρές.

, με παύση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών, μόλις υπάρξει συμφωνία και από τις δύο πλευρές. Δέσμευση ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ούτε θα καταλάβει τη Γάζα .

. Καμία αναγκαστική απομάκρυνση Παλαιστινίων : όποιος θέλει μπορεί να φύγει και να επιστρέψει ελεύθερα.

: όποιος θέλει μπορεί να φύγει και να επιστρέψει ελεύθερα. Ένα οικονομικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Γάζας , υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με στόχο την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της περιοχής.

, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με στόχο την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της περιοχής. Επιστροφή όλων των ομήρων –ζωντανών και νεκρών– εντός 72 ωρών από την αποδοχή της πρότασης από το Ισραήλ.

–ζωντανών και νεκρών– εντός 72 ωρών από την αποδοχή της πρότασης από το Ισραήλ. Διάλογο ΗΠΑ, Ισραήλ και Παλαιστινίων για συμφωνία σε έναν «πολιτικό ορίζοντα» που θα διασφαλίσει ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη.

για συμφωνία σε έναν «πολιτικό ορίζοντα» που θα διασφαλίσει ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη. Συνεργασία με αραβικές και διεθνείς δυνάμεις για τη δημιουργία μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης , η οποία θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα.

για τη δημιουργία μιας , η οποία θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα. Αμνηστία σε μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν να αφοπλιστούν και να αποδεχτούν την ειρηνική συνύπαρξη.

που θα δεσμευτούν να αφοπλιστούν και να αποδεχτούν την ειρηνική συνύπαρξη. Απελευθέρωση 250 ισοβιτών κρατουμένων και 1.700 Παλαιστινίων που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου 2023, μόλις ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων.

που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου 2023, μόλις ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων. Απρόσκοπτη είσοδο και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ, χωρίς παρεμβολές.

μέσω του ΟΗΕ, χωρίς παρεμβολές. Αποκλεισμό της Χαμάς και άλλων παρατάξεων από οποιονδήποτε ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, είτε άμεσο είτε έμμεσο.

Παρακολουθήστε σε απευθείας σύνδεση με τον Λευκό Οίκο, τη συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών:

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για «εξαιρετικά πολύπλοκα» ζητήματα που πηγαίνουν πίσω στους αιώνες και συνεπώς η συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών ήταν δύσκολη και απαιτούσε ισχυρή θέληση, προκειμένου να βρεθεί μια λύση.

«Είχαμε μια εποικοδομητική συνεργασία με τον φίλο Νετανιάχου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ανθρωπότητα. Σήμερα είναι ιστορική μέρα για την ειρήνη. Συζητήσαμε για το πώς θα βάλουμε τέλος στον πόλεμο».

«Θα ήθελα να γνωρίζουν οι συγγενείς των ισραηλινών απαχθέντων ότι επιστρέφουν άμεσα οι όμηροι και οι σοροί των θυμάτων. Αυτό θα αποτελέσει και την απαρχή για το τέλος του πολέμου. Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει εντός 72 ωρών τους ομήρους», είπε ο Τραμπ.

«Αν η Χαμάς δεν αποδεχτεί αυτή την πρόταση, αν και το προαίσθημά μου είναι πολύ θετικό, θα γίνει ό, τι πρέπει να γίνει», είπε ο Τραμπ. «Θέλουμε να αποστρατικοποιηθεί η Γάζα άμεσα», είπε ο Τραμπ λέγοντας ότι πρέπει να αφοπλιστεί η Χαμάς και «βασιζόμαστε» στις χώρες-συμμάχους για να το ρυθμίσουν αυτό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι αραβικές χώρες θα αναλάβουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Τόνισε ότι οι ηγέτες έχουν δεσμευτεί γι' αυτό και πως ΗΠΑ και Ισραήλ θα περιμένουν τα αποτελέσματα.

«Το Συμβούλιο της Ειρήνης» θα αναλάβει τη Γάζα υπό την εποπτεία του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή του Τόνι Μπλερ και άλλων προσωπικοτήτων.

Το Ισραήλ πρέπει να γνωρίζει ότι φέρνουμε πίσω στο Ισραήλ 20 ζωντανούς ομήρους και 32 σορούς.

«Τη Χαμάς την εξέλεξε ο παλαιστινιακός λαός, αλλά όλοι θέλουν να ζήσουν εν ειρήνη και μέχρι τώρα δεν το έχουν καταφέρει», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή η Παλαιστίνη έχει τη στήριξη του περισσότερου μουσουλμανικού κόσμου και πλούσιων αραβικών κρατών. Και γι' αυτό προσωπικά έκανα ό,τι μπορούσα για την επίτευξη της ειρήνης».

«Εάν αρνηθεί η Χαμάς, Μπίμπι θα σε στηρίξω στην καταστροφή της»

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι εάν η ένοπλη ομάδα της Χαμάς δεν αποδεχτεί το σχέδιο, τότε το Ισραήλ «θα έχει την πλήρη υποστήριξή μου» για να «ολοκληρώσει το έργο της καταστροφής της απειλής της Χαμάς».

«Μπίμπι, θα είχες την πλήρη υποστήριξή μας για να κάνεις αυτό που θα έπρεπε να κάνεις», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Ωστόσο, επανέλαβε ότι ελπίζει ότι θα καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Η ασφάλεια του Ισραήλ είναι πολύ σημαντική. Θα είμαστε μαζί σας για να σας υποστηρίξουμε, για να λειτουργήσει αυτό. Δεν είναι κάτι βραχυπρόθεσμο, ελπίζουμε να κρατήσει περισσότερο», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς.

Μίλησε για την «πραγματική φιλία» που συνδέει ΗΠΑ και Ισραήλ, με αναφορά στις συμφωνίες του Αβραάμ. Μάλιστα είπε πως ακόμα και το Ιράν θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτές τις συμφωνίες που έχουν γίνει ανάμεσα στο Ισραήλ και αρκετά αραβικά κράτη.

«Ναι είμαι πολύ αισιόδοξος»

Σε ερώτηση που απευθύνθηκε από απόσταση στον ο πρόεδρο των ΗΠΑ πριν τη συνάντηση, εκείνος περιορίστηκε να δηλώσει: «Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξος», αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχουν εξελίξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμφωνία το προσεχές διάστημα.

Η συγγνώμη Νετανιάχου στο Κατάρ

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον ομόλογό του του Κατάρ για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα από τον Λευκό Οίκο, είπε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή προσκείμενη στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Το τηλεφώνημα στο πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, έγινε ενώ ο Νετανιάχου συναντιέται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Μια τεχνική ομάδα του Κατάρ βρίσκεται επίσης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με μια άλλη πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

בפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן 🇮🇱🇺🇸



Meeting President Trump at the White House 🇺🇸🇮🇱@realDonaldTrump pic.twitter.com/g4qdUy4D3e — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 29, 2025

«Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία»

Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα.

«Ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουν και οι δυο πλευρές, ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει με το Κατάρ (ένας εκ των διαμεσολαβητών)» τονίστηκε. Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο εμπεριέχει ένα δίλημμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό: Να αποδεχτεί το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ή να διακινδυνεύσει μια δημόσια ρήξη με τις ΗΠΑ και να έρθει αντιμέτωπος με μια ακόμη χειρότερη διεθνή απομόνωση, τονίζει στο μεταξύ το πρακτορείο Axios.

Το σχέδιο των 21 σημείων

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται το σχέδιο 21 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνευση στη Γάζα στον απόηχο των μαζικών αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Το σχέδιο ζητά, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, τον τερμαρισμό των ισραηλινών επιθέσεων στο Κατάρ και έναν νέο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για «ειρηνική συνύπαρξη».

Πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων δήλωσαν στο ABC News ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Οι δύο πλευρές φέρεται να μην έχουν ακόμη συμφωνήσει για τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα, την έκταση του ισραηλινού ελέγχου ασφαλείας και τον ρυθμό του χρονοδιαγράμματος αφοπλισμού της Χαμάς.

Αναλυτές, πάλι κάνουν λόγο για «πολλές γκρίζες ζώνες». Όπως αναφέρουν ο Τραμπ θέλει να μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που σταματά τους πολέμους. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος την Κυριακή (28/9) υποστήριξε ότι οι συνομιλίες ως προς το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται «στο τελικό τους στάδιο». Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός των επόμενων δύο ημερών.

Το δίλημμα του Νετανιάχου

Πιο δυσχερής είναι η θέση του Νετανιάχου, που δέχεται έντονες πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο.

Ο Άνσελ Πφέφερ, ανταποκριτής του Economist για το Ισραήλ και συγγραφέας του βιβλίου για τον Νετανιάχου τον παρομοιάζει με «έναν απελπισμένο τζογαδόρο, που βάζει τις μάρκες του σε διαφορετική θέση κάθε φορά με την ελπίδα να εδραιώσει τη θέση του στην ιστορία και να γίνει ο Τσόρτσιλ της χώρας του».

Ο Νετανιάχου είναι ένα πολύπλοκο πλάσμα, καταλήγει, «οπότε ίσως όλες οι θεωρίες να έχουν κάποια αλήθεια. Παραμένει απρόθυμος να ρισκάρει, φοβάται τις εκεχειρίες όχι λιγότερο από τους πολέμους, είναι όμηρος του συνασπισμού του και ένας εξαιρετικά προσεκτικός άνθρωπος που έχει μετατραπεί σε έναν απελπισμένο τζογαδόρο», όπως αναφέρει στο CNNi.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μιλώντας στο Fox News σχετικά με το σχέδιο 21 σημείων της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, είπε ότι το Ισραήλ θα εξασφαλίσει στα μέλη της Χαμάς ασφαλή διέλευση, εάν τερματίσουν τον πόλεμο και απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, ενώ απέρριψε εκ νέου την Παλαιστινιακή Αρχή από την ηγεσία στη Γάζα μετά τον πόλεμο.

Ταυτόχρονα ο Νετανιάχου «θέλει μια νίκη στη Γάζα και την ήττα της Χαμάς». Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι «πώς μοιάζει η ήττα της Χαμάς». «Αν φανεί ότι κάνει μια συμφωνία που είναι πολύ εύκολη, τότε οι δεξιοί εταίροι του μπορεί κάλλιστα να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση και αυτό θα μπορούσε να επισπεύσει εκλογές».

Ωστόσο ακόμη και η ισραηλινή πλευρά παραδέχεται ότι τα πράγματα να είναι ίσως διαφορετικά αυτή τη φορά. «Η δυναμική φαίνεται πιο σοβαρή αυτή τη φορά», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, για να προσθέσει ότι «πρέπει ακόμη να περάσει τη γραμμή του τερματισμού».

Πηγή: cnn.gr