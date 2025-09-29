Το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία, λέει ο Λευκός Οίκος

«Πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για ένα πλαίσιο που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και θα εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ και η Χαμάς.

Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, μιλώντας στην Fox News.

Όπως είπε, σύμφωνα με το Reuters, ότι ο Τραμπ θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων με τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο αργότερα τη Δευτέρα.

To Reuters, επικαλούμενο πηγές, μεταδίδει ότι το Ισραήλ αντιτίθεται σε σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ., ζητώντας αναθεωρήσεις στις συζητήσεις με τον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσαν, δε, ότι τα αραβικά κράτη ζητούσαν επίσης ορισμένες τροποποιήσεις.

Ο Τραμπ θα μιλήσει τη Δευτέρα με ηγέτες του Κατάρ, οι οποίοι έχουν διαμεσολαβήσει με τη Χαμάς, πρόσθεσε.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις και ίσως να φύγουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», είπε.

Από την άλλη, η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ. «Δεν έχουμε λάβει κάποιο πλάνο» είπε αξιωματούχος της Χαμάς στο Reuters.

