Από το γλέντι γάμου στην τραγωδία - Γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη (vid)

Σε τραγωδία κατέληξε γάμος στην Αίγυπτο όταν ο γαμπρός κατέρρευσε ενώ χόρευε και πέθανε μπροστά στη νύφη και τους καλεσμένους.

Όλα έγιναν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στο Ασουάν της Αιγύπτου, όταν ο Άσραφ Αμπού Χάκαμ χόρευε με τη νύφη στο γάμο τους κρατώντας ένα μπαστούνι Saidi, ένα εξάρτημα που χρησιμοποιείται για τον παραδοσιακό αιγυπτιακό χορό Saidi.

Ξαφνικά κατέρρευσε στην πίστα μπροστά στους τρομοκρατημένους καλεσμένους οι οποίοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν. Παρόλα αυτά ο γαμπρός δεν επανήλθε στη ζωή και πληροφορίες ανέφεραν ότι υπέστη υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε μέσα σε λίγα λεπτά από την κατάρρευσή του.

Φίλοι του, σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα ανέφεραν ότι ο ήταν ένας άνθρωπος «γεμάτος ζωή» και «ενθουσιασμένος για το μέλλον του».

Τον περασμένο μήνα ένας νεαρός γαμπρός στην Τουρκία σκοτώθηκε κατά λάθος στον γάμο του, όταν καλεσμένος έριξε πυροβολισμούς για τον εορτασμό του χαρμόσυνου γεγονότος.

Πηγή: iefimerida.gr