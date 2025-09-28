Σάλος στη Βρετανία: Το NHS που στηρίζει γάμους μεταξύ πρώτων ξαδέλφων παρά τους κινδύνους γενετικών ανωμαλιών

Χαμό έχουν προκαλέσει οι νέες οδηγίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας που βλέπουν θετικά τον γάμο μεταξύ ξαδέρφων πρώτου βαθμού, προκειμένου να μη στιγματιστούν μειονότητες που το συνηθίζουν.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) «υποκύπτει στην πολιτική ορθότητα», καθώς νέες οδηγίες του παρουσιάζουν θετικά τον γάμο μεταξύ πρώτων ξαδέλφων – παρότι η πρακτική αυτή αυξάνει τον κίνδυνο γενετικών παθήσεων και συχνά συνδέεται κοινωνικά και με την καταπίεση των γυναικών.

Στις οδηγίες αναφέρεται ότι οι γάμοι ξαδέλφων μπορεί να προσφέρουν «ισχυρότερη οικογενειακή στήριξη» και «οικονομικά οφέλη», ενώ σημειώνεται πως το μέτρο είναι νόμιμο στη Βρετανία ήδη από τον 16ο αιώνα, όταν ο Ερρίκος Η΄ άλλαξε τον νόμο για να παντρευτεί την ξαδέλφη της Άννας Μπολέυν, την Αικατερίνη Χάουαρντ.

Η πρακτική αυτή είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη σε πακιστανικής καταγωγής κοινότητες της Βρετανίας και έχει συνδεθεί με υψηλότερα ποσοστά ασθενειών όπως η κυστική ίνωση και η δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Στοιχεία δείχνουν ότι σε πόλεις όπως το Σέφιλντ, η Γλασκώβη και το Μπέρμιγχαμ, έως και το 20% των παιδιών με συγγενή προβλήματα είναι πακιστανικής καταγωγής, έναντι περίπου 4% στον γενικό πληθυσμό με το κόστος για το NHS υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια λίρες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο κίνδυνος γέννησης παιδιού με γενετικό πρόβλημα είναι περίπου 2-3% στον γενικό πληθυσμό και αυξάνεται σε 4-6% στα παιδιά πρώτων ξαδέλφων. Όπως αναφέρεται, «η πλειονότητα των παιδιών αυτών είναι υγιή». Το NHS επισημαίνει ότι η απαγόρευση της πρακτικής θα «στιγματίσει συγκεκριμένες κοινότητες» και προτείνει αντί αυτού γενετική συμβουλευτική και εκστρατείες ενημέρωσης.

Οι αντιδράσεις πάντως είναι έντονες καθώς πολλοί πιστεύουν ότι είναι ένα ακόμη αποτέλεσμα της woke κουλτούρας. Ο Συντηρητικός βουλευτής Ρίτσαρντ Χόλντεν δήλωσε ότι το κόμμα του θα προωθήσει νομοθεσία για την απαγόρευση, υποστηρίζοντας ότι «οι γάμοι ξαδέλφων βλάπτουν την υγεία, τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική συνοχή».

Ο δρ. Πάτρικ Νας, ειδικός στο θρησκευτικό δίκαιο και διευθυντής του ινστιτούτου Pharos Foundation στην Οξφόρδη, χαρακτήρισε «απογοητευτικό» το NHS να προβάλλει τα κοινωνικά οφέλη χωρίς να αναφέρει τους κινδύνους που σχετίζονται με βία τιμής, διακρίσεις φύλου και υψηλό κόστος για τους φορολογούμενους. «Ο γάμος ξαδέλφων είναι ουσιαστικά αιμομιξία και πρέπει να απαγορευτεί άμεσα», τόνισε στην Daily Mail.

Δημοσκόπηση της YouGov έδειξε ότι τρεις στους τέσσερις Βρετανούς στηρίζουν την απαγόρευση, ενώ μόλις το 9% θέλει να παραμείνει ο νόμος ως έχει.

Το NHS σημειώνει πάντως ότι οι γάμοι ξαδέλφων έχουν μακραίωνη παράδοση σε πολλές κουλτούρες.

Πηγή: newsit.gr