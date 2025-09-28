Το Ισραήλ βομβάρδισε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο πριν από λίγο, αναφέροντας ότι χτύπησε αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ την Κυριακή (28.09.2025).

Οι αποθήκες που χτυπήθηκαν από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για να προωθήσει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος προσθέτει ότι η παρουσία τους «αποτελεί παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Υπενθυμίζεται ότι ο IDF επιτέθηκε και την Παρασκευή σε μια εγκατάσταση κατασκευής όπλων ακριβείας της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, που βρίσκεται περίπου 20 μίλια ανατολικά της Βηρυτού.

Η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει ασταθής μετά τη λήξη της εκεχειρίας στις 18 Φεβρουαρίου. Η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους και drones κατά του εβραϊκού κράτους μια μέρα μετά τη σφαγή που πραγματοποίησε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αν και η Ιερουσαλήμ έχει αποσύρει το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων δυνάμεών της από το τέλος του πολέμου, εξακολουθεί να ελέγχει πέντε στρατηγικά σημεία στο νότιο Λίβανο. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει αυτές τις θέσεις έως ότου ο λιβανικός στρατός αποδείξει ότι μπορεί να διατηρήσει την ασφάλεια.

צה״ל תקף מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון



לפני זמן קצר, צה״ל בהובלת פיקוד הצפון, תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון ששימשו את הארגון לקידום וביצוע מתווי טרור נגד מדינת ישראל.



הימצאות תשתיות טרור אלו… pic.twitter.com/kEInX8zRtg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 28, 2025

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιουσέφ Ράγκι, δήλωσε στις 9 Σεπτεμβρίου ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα έχουν αποστρατιωτικοποιήσει πλήρως τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν φτάνοντας σε ανοιχτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο του 2024, που έληξε με εκεχειρία στις 27 Νοεμβρίου.

Το Σάββατο, ο Ναΐμ Κασέμ, γενικός γραμματέας του ιρανικού αντιπροσώπου, δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ δεν θα παραδώσει τα όπλα της. Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τακτικά στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η σιιτική οργάνωση, η οποία κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή του Λιβάνου, δέχεται έντονες πιέσεις να παραδώσει τα όπλα της στο λιβανικό κράτος και ο λιβανικός στρατός έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ξεκινώντας από το νότιο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Ισραήλ. Η φιλοϊρανική οργάνωση αρνείται να αφοπλιστεί

Πηγή: newsit.gr