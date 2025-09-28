Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν: Αναφορές για θύματα και μεγάλη φωτιά στο σημείο

Σοβαρό περιστατικό εξελίχθηκε στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, όπου οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για ενεργό ένοπλο δράστη εντός εκκλησίας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν πως ο δράστης πυροβόλησε εναντίον πιστών πριν ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά στο κτήριο.

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν τον ένοπλο να έχει χάσει τη ζωή του, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες ανακοινώσεις για αριθμό θυμάτων ή ταυτότητα του δράστη.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν την εκκλησία να φλέγεται, ενώ η οροφή κινδυνεύει να καταρρεύσει. Η ισχυρή φωτιά περιπλέκει το έργο των σωστικών συνεργείων και δυσχεραίνει την πρόσβαση στις εστίες όπου ενδέχεται να υπάρχουν τραυματίες.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο, καθώς η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη.

NOW: Active shooter at a church in Grand Blanc, Michigan. The building is on fire and the roof is beginning to collapse. Multiple victims confirmed via scanner.pic.twitter.com/5oStGOgfI7 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) September 28, 2025

Πηγή: ethnos.gr