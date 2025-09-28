Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν: Αναφορές για θύματα και μεγάλη φωτιά στο σημείο

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν πως ο δράστης πυροβόλησε εναντίον πιστών πριν ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά στο κτήριο.
Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν τον ένοπλο να έχει χάσει τη ζωή του, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες ανακοινώσεις για αριθμό θυμάτων ή ταυτότητα του δράστη.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν την εκκλησία να φλέγεται, ενώ η οροφή κινδυνεύει να καταρρεύσει. Η ισχυρή φωτιά περιπλέκει το έργο των σωστικών συνεργείων και δυσχεραίνει την πρόσβαση στις εστίες όπου ενδέχεται να υπάρχουν τραυματίες.
Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο, καθώς η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη.
Πηγή: ethnos.gr