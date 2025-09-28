Ινδία: Τουλάχιστον 39 νεκροί σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού - Ανάμεσά τους εννιά παιδιά

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν -ανάμεσα τους και εννιά παιδιά- και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες Σάββατο σε προεκλογική συγκέντρωση στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της νότια Ινδίας, όπου ποδοπατήθηκαν υποστηρικτές του κόμματος που ίδρυσε ο δημοφιλής ηθοποιός Βιτζέι.

«Μέχρι στιγμής, 39 είναι οι νεκροί και 51 τραυματίες δέχονται ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Μ.Κ. Στάλιν σε δημοσιογράφους στην Καρούρ, την πόλη όπου συνέβη το ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του κόμματος TVK.

36 DEAD.

8 CHILDREN.

16 WOMEN.

Improper planning at Actor Vijay’s rally in Karur, T.N leads to death of innocent peoples.🙏🏼#RIP #india pic.twitter.com/hh7ko7Xin7 — nidhwa (@nidhwa) September 28, 2025

visuals from the Tamil Nadu stampede. pic.twitter.com/OSs1Yij9bG — INDIAN (@hindus47) September 27, 2025

Ο 51χρονος Βιτζέι – δημοφιλής ηθοποιός εδώ και τρεις δεκαετίες – προσελκύει τεράστια πλήθη στις συγκεντρώσεις του από τότε που ίδρυσε το κόμμα TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Βίντεο που μεταδίδουν ινδικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν χιλιάδες υποστηρικτές του να συνωστίζονται γύρω από το όχημα στο οποίο επέβαινε. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο Βιτζέι διακρίνεται να πετάει μπουκάλια με νερό προς ημιλιπόθυμους υποστηρικτές του και να απευθύνει έκκληση στην αστυνομία για βοήθεια, καθώς η κατάσταση είχε γίνει ανεξέλεγκτη.

A massive crowd surge at Tamil actor-politician Vijay’s TVK rally in Karur, Tamil Nadu, killed 35 people, including 6 children, and seriously injured 40.



PM Narendra Modi expressed condolences for the tragic loss of lives.#TVKRally #BreakingNews #Stampede #arrestvijay pic.twitter.com/EKfMdk1FGF — Geopolitics | News | Trends (@rareinfinitive) September 27, 2025

🚨 Tragedy at Vijay’s political rally in India:

A stampede kills dozens and injures 50+ as crowd control issues spark serious safety concerns.#India #Vijay #RallyTragedy #Breaking #SafetyFirst

pic.twitter.com/wUugpXUcNF — Tabish Rahman (@Tabishtabi11) September 28, 2025

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Βιώνω αφόρητο, απερίγραπτο πόνο και θλίψη», δήλωσε ο Βιτζέι σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Δεκάδες γιατροί από γειτονικές περιοχές έσπευσαν στην Καρούρ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

STAMPEDE IN TAMIL NADU during TVK Chief Vijay's Rally: 31 people have died in the stampede and 58 people have been admitted.

Extremely disappointed to hear the news, I don't know why people are so crazy about the leaders in India. From the past few days, I have been monitoring… pic.twitter.com/u368NAZznK — Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) September 27, 2025

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στην Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πηγή: newsbomb.gr